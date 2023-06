Die Konzertsaison 2023 in Deutschland verspricht ein Feuerwerk an musikalischen Highlights. Zahlreiche international erfolgreiche Künstler:innen werden in diesem Jahr auf den deutschen Bühnen zu sehen sein. Der stern zeigt zehn Highlights.

Die Konzertsaison 2023 in Deutschland verspricht ein wahres Fest für alle Musikliebhaber:innen zu werden. Nach einer langen Corona-Pause werden zahlreiche Künstler:innen aus der ganzen Welt auf die Bühne zurückkehren und ihren Fans ein unvergessliches Erlebnis bieten. Die Liste der Konzerte ist so vielfältig wie nie zuvor, von Pop- bis hin zu Rocklegenden sind so einige bekannte Namen dabei. Egal, ob Sie Ihre Lieblingskünstler:innen zum ersten Mal live sehen oder erneut erleben möchten, in diesem Jahr haben Sie die Gelegenheit, sich von der Kraft der Musik mitreißen zu lassen. Hier kommen die Highlights der Konzertsaison 2023 in Deutschland:

1. Die lauteste Band der Welt: Metallica in Hamburg

Eines der diesjährigen Konzert-Highlights dürfte wohl die Rockband Metallica sein. Metallica ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Shows, die durch aufwendige Pyrotechnik und beeindruckende Lichtshows verstärkt werden.

Sie haben auch den Ruf, eine der lautesten Bands zu sein, die je auf einer Bühne gestanden haben, was zu einer unvergesslichen Erfahrung für Konzertbesucher:innen führt. Im Rahmen der "M72 World Tour" steht die Band für zwei Konzerte in Hamburg auf der Bühne – am 26. und am 28. Mai im Volksparkstadion.

2. Power-Frau aus den USA: Pink gibt Konzerte in Deutschland

Im Juni dieses Jahres wird die US-amerikanische Pop-Sängerin Pink eine Reihe von Konzerten in Deutschland geben. Die Konzerte finden im Rahmen ihrer "Summer Carnival 2023" Tour statt und bieten Fans die Möglichkeit, ihre größten Hits live zu erleben. Pink ist bekannt für ihre kraftvollen Vocals und ihre energiegeladenen Bühnenshows, die oft mit aufwendigen Tanz- und Akrobatik-Einlagen einhergehen.

Die Konzerte in Deutschland finden vom 28. Juni bis 13. Juli in Hannover, Berlin, München und Köln statt. Die Fans können sich auf eine spektakuläre Show freuen, die Hits wie "So What", "Just Give Me A Reason" und "What About Us" umfassen wird.

3. Die Queen of Pop: Madonna kommt nach Deutschland

Madonna, eine der bekanntesten Pop-Ikonen der Welt, kehrt im November für eine Reihe von Konzerten nach Deutschland zurück. Die "Four Decades The Celebration Tour" der Künstlerin ist am 15. und 16. November in Köln auf der Bühne zu bestaunen, am 28. und 29. November tritt Madonna in Berlin auf.

Madonna hat sich in den letzten Jahrzehnten als Künstlerin etabliert, die immer wieder Grenzen sprengt und sich neu erfindet. Mit ihrem ikonischen Stil und ihrer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz hat sie eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt gewonnen.

4. Konzerte in Deutschland: Beyoncé bringt Publikum zum Feiern

Beyoncé, eine der bekanntesten und einflussreichsten Popstars der Welt, kehrt im Juli für eine Reihe von Konzerten nach Deutschland zurück. Die "Renaissance World Tour 2023" der Künstlerin wird sie am 15. Juni in Köln und 21. Juni in Hamburg auf die Bühne bringen.

Beyoncé hat in ihrer Karriere mehrere Grammys gewonnen und ist für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt. Sie hat eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt, die ihre Musik und ihr künstlerisches Schaffen liebt.

5. Harry Styles auf deutschen Bühnen

Harry Styles, der ehemalige One-Direction-Sänger und erfolgreiche Solokünstler, gibt in diesem Jahr eine Reihe von Konzerten in Deutschland. Die Deutschland-Konzerte der "Love On Tour" finden vom 17. Mai bis 6. Juni in München, Düsseldorf und Frankfurt statt.

Styles' Musikstil ist von verschiedenen Genres wie Pop, Rock und Folk beeinflusst. Der Sänger ist auch für seinen individuellen Modestil bekannt und wird oft für seine Modeentscheidungen gelobt. Er hat sich als Geschlechtergrenzen überschreitender Modestil-Ikone etabliert und ist bekannt für seinen Mut, unkonventionelle Kleidung zu tragen.

6. Depeche Mode geben Konzerte in Deutschland

Dieses Jahr gehen Dave Gahan und Martin Gore, besser bekannt als Depeche Mode, unter dem Motto "Memento Mori" auf Welttournee. Von Mai bis Juli stehen dabei mehrere spektakuläre Konzerte in Deutschland auf dem Plan. Die Gruppe ist mit weltweit über 100 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Seit 1980 stehen sie auf Bühnen und begeistern Fans mit ihrer Musik.

Die Konzerte in Deutschland finden vom 26. Mai bis 9. Juli in Leipzig, Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin statt.

7. Für eine Show in Deutschland: Maroon 5

Maroon 5 haben eine Headliner- und Festivaltournee durch Europa angekündigt. Im Sommer 2023 spielt die Band um Adam Levine eine Show auf der Berliner Waldbühne. Das exklusive Konzert findet am 27. Juni statt.

Die US-amerikanische Pop-Rock-Band aus Los Angeles wurde ab 2004 durch Songs wie "This Love", "She Will Be Loved" und "Moves Like Jagger" bekannt. Insgesamt brachten sie sieben Alben raus.

8. Gefeierte Hits von Sting live erleben!

Sting wird mit seiner gefeierten "My Songs"-Tour in Deutschland auftreten. Vom 6. Juni bis 9. Dezember gibt es Konzerte in vielen deutschen Städten.

1977 bildeten Sting, Stewart Copeland und Andy Summers in London die Rock-Pop-Band „The Police“, wodurch Sting bekannt wurde. Neben der musikalischen Karriere ist Sting außerdem als Schauspieler unterwegs.

9. Es wird romantisch – mit Sam Smith

Sam Smith geht mit dem neuen Album "Gloria" ab Mai auf große Europatour. Am 8. Mai gibt er ein einziges Konzert in Deutschland – nämlich in Köln.

Smiths Debütsingle "Lay Me Down" erschien 2013, das erste Soloalbum "In the Lonely Hour" 2014. Im Jahr 2016 erhielt Smith den Oscar für den Titelsong "Writing’s on the Wall" aus dem Film "Spectre".

Elton John gibt Deutschland-Konzerte auf seiner großen "Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstournee. Vom 4. Mai bis 19. Mai steht der Ausnahmekünstler auf deutschen Bühnen in mehreren Städten, wie Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln.

Elton John ist ein britischer Sänger, Komponist, Pianist und zweifacher Oscar-Preisträger. Mit 300 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den fünf Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit.

Insgesamt wird das Jahr 2023 ein großartiges Jahr für Konzerte in Deutschland sein. Die Fans können sich auf unvergessliche Auftritte ihrer Lieblingskünstler:innen freuen und die Rückkehr der Live-Musik genießen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.