Deutscher Rap erobert erneut die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Rapper Kool Savas (44) schafft es in dieser Woche mit seinem neuen Album "KKS" an die Spitze. Vier weitere Male bestieg er bereits zuvor den Thron. Auf Platz zwei landen Die Ärzte mit ihrer neuen Outtake-Platte "They've Given Me Schrott!". US-Superstar Ariana Grande (25, "thank u, next") landet auf dem dritten Rang, die Vorwochensieger Withing Temptation ("Resist") belegen nur noch Platz neun.

Auch bei den Single-Charts steht Deutschrap ganz oben: Die Hip-Hopper Eno (20) und Mero (19) sichern sich mit "Ferrari" die Eins. Mit insgesamt neun Songs regiert dennoch Ariana Grande in der Single-Hitliste, unter anderem mit "7 Rings" auf Platz vier, gefolgt von "break up with your girlfriend, i'm bored" auf dem achten Rang.