Korsett-Tops So stylt man den Sommertrend

Korsetts sind diesen Sommer ein absolutes Fashion-Must-have. So stylt man den Trend, der gerade auf TikTok durch die Decke geht.

Schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts sind Korsetts und Mieder fester Bestandteil in der Damenmode. Dank "Bridgerton" feiert das Korsett seit einigen Monaten ein fulminantes Comeback - und der Trend reißt nicht ab. Ein Blick auf die derzeitigen Fashion-Favoriten auf TikTok zeigt: Gerade im Sommer sind Korsett-Tops ein absolutes Must-have im Kleiderschrank. Wie stylt man das Trendpiece am besten?

Leger mit Jeans

Gegensätze ziehen sich an: Für einen alltagstauglichen und legeren Look stylt man das Korsett-Top mit Jeans oder weiten Hosen. Model Elsa Hosk (33) kombiniert ihr gelbes florales Korsett-Top etwa mit locker auf der Hüfte sitzenden Baggy-Jeans und schafft so einen Kontrast zwischen dem engtaillierten, körperbetonten Oberteil und lässigen Jeans.

Über weißem Hemd oder Kleidern

Für einen echten Hingucker sorgt das Korsett, wenn man es über einem schlichten weißen Hemd, T-Shirt oder Kleid trägt. Das enganliegende Korsett verleiht jedem Basic-Teil einen aufregenden Schliff und bringt mehr Form in den Look.

Korsett mit Shrug Top

Influencerin Xenia Adonts (30) greift für ihren Korsett-Look zu einem weiteren Modetrend: dem Shrug Top, das nur Arme und Hals verdeckt. Kombiniert mit einem Korsett zieht der Look alle Blicke auf das Dekolleté.