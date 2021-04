Vor 50 Jahren verließ der Mensch zum ersten Mal die Erde: Juri Gagarin flog ins Weltall. Ihm zu Ehren zeigt der MDR die Doku "Kosmonaut #1".

Vor ziemlich genau 50 Jahren, am 12. April 1961, gelang dem Weltraumprogramm der damaligen Sowjetunion ein historischer Meilenstein. Juri Gagarin (1934-1968) umkreiste in seinem Raumfahrzeug Wostok 1 als erster Mensch der Welt die Erde. Nach nur 108 Minuten landete er wieder sicher auf eben dieser. Jetzt widmet der MDR dem russischen Nationalhelden eine eigene Doku-Reihe. Alle fünf Teile der Webserie von "Kosmonaut #1" sind bereits in der ARD-Mediathek abrufbar.

Im Fernsehen gibt es alle fünf Teile am Stück unter dem Titel "Kosmonaut Nr. 1: Juri Gagarin - Triumph und Tragödie" am Sonntag, den 11. April ab 23:35 Uhr im MDR zu sehen. Die Reihe arbeitet die Ereignisse rund um den ersten bemannten Raumflug minutiös auf und zeigt unter anderem auch den Menschen Gagarin, der vom einfachen Bauernsohn zum echten Sowjet-Popstar aufstieg und weltweite Anerkennung genoss.

Im Rahmen des Jubiläums zeigt der MDR auch weitere Dokumentationen rund um das Thema "Sowjetische Raumfahrt". Am 6. April gibt es ab 22:10 Uhr den Film "Der Sputnik-Schock", am 11. April um 22:50 Uhr folgt "Wettlauf ins All - Zwei Deutsche erobern den Kosmos", am 12. April um 1:40 Uhr läuft "Die Walentina-Tereschkowa-Story - Triumph und Tränen" und zum Abschluss am 13. April um 22:10 Uhr wird "Mondmänner mit Hammer und Sichel - Die geheimen Mondlande-Pläne der Sowjets" ausgestrahlt.