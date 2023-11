Millionen Fernsehzuschauer sind in den nächsten Wochen wieder im Rätselfieber: Wer singt da in der Show unter der Riesenmaske?

Das gab es bei "Masked Singer" noch nie: Schon vor Beginn der neuen Staffel (Samstag, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn) hat der erste Prominente seine Identität freiwillig enttarnt.

Der "Zirkusdirektor" - eine Art Panda mit Zylinder - lüpfte im ProSieben-Programm am Mittwochabend den Hut - und es war...Matthias Opdenhövel, der Moderator der Live-Show. Reingelegt. Es bleibt also geheim, welche Prominenten Woche für Woche maskiert so lange Hits schmettern, bis sie entweder zu wenige Stimmen bekommen oder am Ende gewonnen haben. Und sich erst dann zeigen.

Opdenhövel kündigte aber auch eine tatsächliche kleine Neuerung an: Anders als in den vergangenen Jahren werden alle Kostüme erst in der ersten Live-Show präsentiert.

Ruth Moschner hat einen Neuen

Auch im Rateteam gibt es eine Veränderung: Ruth Moschner, die mit ihrem magischen Gehör für Promi-Stimmen immer wieder das Publikum verblüfft, bekommt einen neuen festen Partner. Sänger Alvaro Soler nimmt neben der Moderatorin Platz und will den Stars hinter den Masken auf die Schliche kommen.

Der Sender zitiert Soler: "Ich finde es richtig krass, wie geheim es hier überall zugeht. Man weiß wirklich nichts! Das ist wie beim Secret Service, einfach absurd." Vor zwei Jahren war er schon mal Gast im Rateteam gewesen. "Und ich weiß noch, wie geflasht ich (..) war von den faszinierenden Masken und den künstlerischen Outfits."

Kollegin Moschner heißt ihren neuen Partner laut Mitteilung herzlich willkommen: "Ich glaube, dass sich gerade die weiblichen Fans sehr über seine Anwesenheit und seinen Charme freuen werden. Außerdem hat Alvaro ja mit seinem früheren Gastauftritt im Panel bewiesen, dass er sehr gut im Raten ist, denn damals hat er wertvollen Input geliefert. Das hat unser Team sehr bereichert." In der Auftaktshow wird als Rategast zudem Extremreportagen-Meister Jenke von Wilmsdorff dabei sein.

Sehr ungewöhnlich an der neunten Staffel ist, dass sie an einem der Abende den Wochentag wechselt, um nicht in Konkurrenz mit "Wetten, dass..?" zu stehen. Die zweite Ausgabe läuft nicht am 25. November, sondern am 26. November um 20.15 Uhr, also am Sonntagabend statt am Samstagabend. Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal "Wetten, dass..?". "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten", sagte Moderator Opdenhövel. "Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen."