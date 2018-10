20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung

In einem Berliner Hotel wird Julia Sanders leicht bekleidet und erwürgt aufgefunden. Das starke Team ermittelt, dass Julia dort häufiger über eine Seitensprungagentur Männer traf. Linett (Stefanie Stappenbeck), Otto (Florian Martens) und Sebastian (Matthi Faust) nehmen die Ermittlungen auf und tauchen in die Welt der professionellen Seitensprünge ab. Ist der Täter in diesem Umfeld zu finden, oder hatte sonst noch jemand Grund, die junge Frau zu töten?

20:15 Uhr, SWR/SR, Tatort: Bienzle und der Zuckerbäcker

Ein Serienmörder hält Bienzle (Dietz-Werner Steck), seinen Kollegen Gächter (Rüdiger Wandel) und ganz Stuttgart in Atem. Drei Frauen sind bereits tot, als im Schlosspark eine schwer verletzte Frau gefunden wird. Bienzle verdächtigt Konditormeister Theo Hasselt (Alexander Radszun), der neben der leblosen Frau aufgefunden wird, kann ihm aber nichts nachweisen. Nach einem weiteren Mord an einer jungen Frau ist die Stimmung in der Stadt so aufgeladen, dass Gächters neue Freundin, die Journalistin Christine Stegmann (Angelika Bartsch), die Chance ihres Lebens wittert: Sie will dem Mörder eine Falle stellen und spielt auf eigene Faust den Lockvogel.

21:45 Uhr, ZDF, Die Protokollantin: Andere Gesetze

Freya Becker (Iris Berben), Protokollantin beim LKA Berlin, lebt zurückgezogen und unauffällig. Den Verlust ihrer Tochter Marie, die elf Jahre zuvor spurlos verschwand, hat Freya nie verwunden. Als Freya mit dem Fall Thilo Menken (Andreas Lust) und dem verschwundenen Mädchen Sandra konfrontiert wird und kurz darauf auch noch Maries mutmaßlicher Mörder aus dem Gefängnis entlassen wird, beschließt sie, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.

23:25 Uhr, NDR, Mankells Wallander - Vor dem Frost

Unheimliche Ereignisse zerstören die Alltagsidylle in der südschwedischen Kleinstadt Ystad: Am Himmel tauchen brennende Schwäne auf, eine Hobbygeologin verschwindet, und in der Kirche entdeckt man eine grausam hingerichtete Gynäkologin. Mit seinem Team, das durch zwei neue Kollegen - seine Tochter Linda (Johanna Sällström) und den eigenwilligen Stefan Lindman (Ola Rapace) - verstärkt wurde, macht Kommissar Wallander (Krister Henriksson) bei seinen Ermittlungen nur langsam Fortschritte, bis die Polizei nach dem Fund einer Bibel und der Entführung eines Babys religiösen Fanatikern auf die Spur kommt.