20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Turm

Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) werden nachts zu einem Tatort gerufen. Eine junge Frau, spärlich bekleidet, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, liegt tot zu Füßen eines der Bankentürme Frankfurts. Während Janneke früh am Tatort eintrifft, verspätet sich Brix. Janneke geht allein in den Turm und verschafft sich einen ersten Eindruck vom Tatort, macht wie so oft Fotos. Plötzlich hört sie Schritte hinter sich. Instinktiv greift sie zu ihrer Kamera. Ein paarmal erhellt ein Blitzlicht die Szenerie, dann ein Schlag. Als Brix endlich eintrifft, findet er Janneke bewusstlos im Aufzug.

20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Das dritte Mädchen

Eine Frau wird tot am Rheinufer gefunden. Die Zusammenhänge mit alten Fällen veranlassen LKA-Dezernatsleiter Mattheissen (Stephan Bissmeier), Helen Dorn (Anna Loos) als leitende Ermittlerin in sein Team zurückzuholen. Indizien am Tatort weisen auf eine zurückliegende Mordserie hin, die sich vor vier Jahren quer durch Nordrhein-Westfalen zog. Drei junge Frauen wurden nach dem immer gleichen Tatmuster ermordet. Die Ermittlungen des LKA Düsseldorf endeten seinerzeit mit der rechtskräftigen Verurteilung des ehemaligen Lehrers Michael Cornelius (Harald Schrott), der seitdem seine Haftstrafe verbüßt.

20:15 Uhr, hr, Dampfnudelblues: Ein Eberhoferkrimi

Provinzbulle Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der mit seiner kochbegabten, aber fast tauben Oma (Ilse Neubauer) und seinem kiffenden, Beatles-liebenden Vater (Eisi Gulp) im bayerischen Niederkaltenkirchen lebt, ermittelt im Fall des zunächst verschwundenen und dann vom Zug überrollten Schuldirektors Höpfl. "Stirb du Sau" stand noch wenige Tage vorher an dessen Hauswand. War es Mord, war es Selbstmord? Eberhofer glaubt an Ersteres. Bei seinen nicht immer ganz amtlichen Ermittlungen wird er von seinem Münchener Ex-Kollegen Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) unterstützt.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Tödliche Leidenschaft

Maria Wern (Eva Röse) bekommt in dem Küstenstädtchen Visby einen staatstragenden Auftrag: Mit dem Team der Kripo Gotland soll sie für Sicherheit beim Jahrestreffen der schwedischen Parteispitzen sorgen. Doch bevor es losgeht, ereignet sich in dem Tagungshotel ein Brandaschlag. Zwar wird niemand verletzt, aber die bereits angereiste Parteichefin Ursula Henry (Amanda Ooms) ist spurlos verschwunden. Bei der Suche arbeitet Maria mit Sebastian (Erik Johansson) zusammen, mit dem sie ihre heimliche Liaison wieder aufgenommen hat.

21:45 Uhr, WDR, Ein Mord mit Aussicht

Die Polizei wird zum Haus von Hans-Peter Jogereit (Matthias Matschke) gerufen. Hier soll es zu einem heftigen Streit gekommen sein. Doch die Beamten stoßen auf ein weitaus schlimmeres Szenario: Jogereit wurde erschossen. Neben der Leiche steht dessen Erzfeindin Sophie Haas (Caroline Peters), in der Hand die Tatwaffe. Natürlich steht diese sofort unter Mordverdacht. Doch nach der Vernehmung der Zeugen zweifelt Kommissarin Holm (Nina Proll) an ihrer Schuld. Denn jeder schildert die vergangenen 24 Stunden aus seiner ganz subjektiven Sicht.