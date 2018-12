20:15 Uhr, BR, Tatort: Und dahinter liegt New York

Die beiden Münchner Kriminalhauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) haben Schwierigkeiten, den Weg in ein außerhalb gelegenes Wohnviertel Münchens zu finden: Ein Wachmann der "City Security" ist nach Dienstschluss erschossen aufgefunden worden. Schnell steht fest, dass der tote Martin Reck Polizeibeamter war, der sich mit seinem Nebenjob den Wunsch nach einem eigenen Haus in Allach erfüllen wollte. Dennis Kellerer (Janis Runge) und der 16-jährige Pit Finke (Frederic Welter) sind Freunde. Dennis, der die Leiche gefunden hat, hängt sich an die Fersen der beiden Kommissare.

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Borowski und das Haus der Geister

Ein Brief von seinem Patenkind Grete (Emma Mathilde Floßmann) erreicht Kommissar Borowski (Axel Milberg). Vor vier Jahren verschwand Heike Voigt, die Frau eines Freundes. Ihr Ehemann Frank Voigt (Thomas Loibl) wurde damals verdächtigt und aus Mangel an Beweisen freigesprochen. In dem Brief bittet Grete ihren Onkel Klaus um Hilfe. Sie lebt mit ihrer Schwester Sinja (Mercedes Müller), ihrem Vater Frank (Thomas Loibl) und dessen neuer Partnerin Anna (Karoline Schuch) in einer Villa auf dem Land. Anna bittet Borowski über Nacht zu bleiben: Ein Geist soll im Haus umhergehen. Ist es der Geist von Heike?

22:10 Uhr, WDR, Tatort: Dreimal schwarzer Kater

Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) zögert keine Sekunde: Beherzt stürzt der Kommissar in ein lichterloh brennendes Haus. Doch für Dr. Andreas Weis (Stephan Bissmeier) kommt jede Hilfe zu spät. War es ein gezielter Brandanschlag? Die Vermutung liegt nahe. Denn der ehemalige Staranwalt spielte eine wichtige Rolle im Fall der toten Lisa Zenker. Vieles deutet darauf hin, dass zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.