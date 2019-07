20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Clüver und der tote Koch

In einer Reuse am Strand liegt die Leiche von Nobu - Chefkoch im Nobelrestaurant "Josef's". Umgehend nehmen Clüver (Robert Atzorn), Hinnerk (Oliver Wnuk) und Ina (Julia Brendler) die Ermittlungen auf. Alle Zeichen stehen auf Mord. Allerdings soll es dabei nicht bleiben. Bereits am nächsten Tag hat das "Josef's" einen weiteren herben Verlust zu verzeichnen. Die Polizei findet den Sportwagen von Josefs (Axel Milberg) Frau Bibi mit blutverschmierten Sitzen und von Bibi keine Spur. Wurde auch Bibi entführt? Oder gar umgebracht?

20:15 Uhr, 3Sat, Spuren des Bösen: Schande

Wien bei Nacht. Die attraktive Universitätsprofessorin Paula Moser, Richard Brocks (Heino Ferch) Nachbarin und Geliebte, verabschiedet sich zärtlich von Richard. Dieser bleibt allein in seiner Wohnung zurück, während Paula in den vierten Stock geht. Ein Unbekannter kann gerade noch in einer Wohnung verschwinden. Er beobachtet Paula durch den Türspion. Hinter ihm liegt eine männliche Leiche. Während Paula in ihre Wohnung geht, zündet der Unbekannte die Leiche an, und das gesamte Haus steht kurze Zeit später in Flammen.

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein Mann unter Verdacht

Zwei Tage nach ihrer Geburtstagsparty verschwindet Thomas Altmanns (Mark Waschke) Frau Anja (Deborah Kaufmann). Thomas meldet sie als vermisst. Schnell steht er selbst unter Mordverdacht, da es belastende Spuren zu geben scheint. Thomas' Anwältin Lavinia Bertok (Petra Schmidt-Schaller) zerschlägt aber die Argumente der Kriminalbeamten, die wenig in der Hand haben. Lavinia, eine attraktive Frau, ist berühmt dafür, jeden Prozess zu gewinnen. Sie war vor 20 Jahren mit Thomas und Anja sehr eng befreundet. Obwohl sie an seine Unschuld glaubt, kann sie nicht verhindern, dass Thomas verhaftet wird.

22:00 Uhr, NDR, Polizeiruf 110: Fischerkrieg

Paul Thomsen, die graue Eminenz unter den Fischern in Warnemünde, wird am Kai hingerichtet aufgefunden. Während Katrin König (Anneke Kim Sarnau) am Tatort die neugierige und überraschend gut informierte Journalistin Nina Berger (Inga Busch) vertreibt, erfährt Alexander Bukow (Charly Hübner), dass sein Vater Veit Bukow (Fanny Staffa) im Mittelpunkt der Ermittlungen steht und sich als Auftraggeber für illegalen Fischfang erweist. Der Kommissar wird vom Fall abgezogen, beginnt jedoch, auf eigene Faust im Rostocker Hafen nachzuforschen.

22:25 Uhr, 3Sat, Lena Fauch - Gefährliches Schweigen

Die Pfarrerin Lena Fauch (Veronika Ferres) nimmt das Angebot von Kriminaloberrat Kuda an und wird Polizeiseelsorgerin in München. Die Tochter von Hauptkommissar Christian Fenn (Alexander Held) studiert in Amerika. Fenns Frau glaubt dennoch, Tochter Muriel in München gesehen zu haben. Als Muriels Exfreund Tim tot aufgefunden wird, wird Fenn mit dem Fall betraut. Fenn ist bekennender Christ und freut sich, in Lena Verstärkung im, wie er es nennt, "Kampf gegen Sodom und Gomorrha" zu bekommen. Er glaubt zu wissen, was Recht ist und was nicht und wer Strafe verdient hat.

22:35 Uhr, ZDF, Blochin: Die Lebenden und die Toten

Polizist Blochin (Jürgen Vogel) und sein Vorgesetzter und Schwager Dominik (Thomas Heinze) sollen den Tod eines Drogendealers aufklären. Doch der Fall wird der MK 7 entzogen, noch bevor die Ermittlungen aufgenommen sind. Wie sich herausstellt auf Veranlassung von Dominiks heimlicher Geliebten, Katrin Steinbrenner, Staatssekretärin beim Berliner Innensenator. Offensichtlich geht es hier nicht um einen Kleinkriminellen, sondern um Interessenskonflikte auf hoher politischer Ebene.