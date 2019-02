20:15 Uhr, WDR, Tatort: Pechmarie

Als der Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth (Joe Bausch) den Tatort gerade verlassen will, spürt er den Lauf einer Pistole an seiner Schläfe. Zwei Maskierte hatten auf dem Parkplatz eines Kölner Luxushotels einen Juwelenhändler ausgeraubt und erschossen. Einer der beiden Täter sitzt nun in Roths Auto. Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nichts vom Kidnapping ihres Kollegen.

21:00 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Ungeliebt

Ein drei Monate altes Baby wird vermisst. Die Mutter des Babys war früher ein Junkie. Könnte sie rückfällig geworden sein und ihrem Kind unter Drogeneinfluss etwas angetan haben? Während Alissas (Julia Hummer) kinderlose Schwester Andrea (Milena Dreißig) davon ausgeht, zeichnet die Sozialarbeiterin Greta Groth (Idil Üner) ein anderes Bild von ihr: Sie bemüht sich, eine gute Mutter zu sein und Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen. Die Drogenkarriere hat sie hinter sich gelassen. Sie glaubt vielmehr, dass der Kindsvater Raffie (Ralph Kretschmar) etwas mit der Entführung zu tun hat.

21:45 Uhr, ZDFneo, Kommissarin Lucas: Kettenreaktion

In Regensburg werden kurz hintereinander eine Bank überfallen, eine Garage in die Luft gesprengt und die blutverschmierte Sporttasche des zwölfjährigen Moritz Kienle gefunden. In der Garage, die sich als Drogenlabor für Crystal Meth entpuppt, wird nicht nur eine verkohlte Leiche geborgen, es finden sich dort auch Banknoten aus dem Überfall. Die Ermittlung führt Kommissarin Lucas (Ulrike Kriener) zu Robert Kienle (Peter Schneider), dem Mieter der Garage, der zunächst unauffindbar ist. Ist er der Tote in der Garage?

22:30 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Smoke on the Water

Der erfolglose Musiker Mischa Eigner (Marek Harloff) gesteht, die Journalistin Anne Ten Hoff in ihrer Münchner Wohnung brutal erschlagen zu haben. Doch deren Lebensgefährtin Corry Hüsken (Judith Bohle) kann den Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) davon überzeugen, dass die angebliche Tat aus Leidenschaft gelogen ist. Anscheinend war die ehrgeizige Journalistin einer brisanten Verschwörung in höchsten Polit- und Wirtschaftskreisen auf der Spur.