20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kriminalist: Checker Kreuzkölln

Mord vor laufender Kamera: Bruno Schumann (Christian Berkel) ermittelt in der Filmbranche und wird wider Willen von einer suspekten Fangemeinde als Held gefeiert. Die Skrupellosigkeit der Filmindustrie ist weitgehend bekannt, doch als eine Produktionsfirma den Mord an einem ihrer Serienstars gewinnbringend zu vermarkten beginnt und selbst in die Ermittlungsarbeiten eingreift, gerät Schumann an die Grenzen seiner Geduld.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Spätschicht

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) müssen einen Mord an einem polnischen Fernfahrer aufklären. Inzwischen wird ein Kollege und Freund von Ballauf in einem Bordell erschossen. Ballauf fühlt sich verantwortlich für die Aufklärung und gerät dadurch mit der Abteilung "Interne Ermittlungen" aneinander. Ballauf und Schenk stoßen bei ihren unnachgiebigen Nachforschungen auf einen erschreckend großen Korruptionsskandal und geraten dabei selbst in Verdacht.

21:15 Uhr, ZDFneo, Der Kriminalist: Der letzte Flug

Ihre letzte Reise als Flugbegleiterin sollte Stewardess Ricarda Lohberg nach Hongkong bringen. Doch unweit des Berliner Flughafens scheint sie buchstäblich vom Himmel gefallen zu sein. Aber nicht der Sturz aus großer Höhe ist die Todesursache, sondern eine zuvor zugefügte Kopfverletzung. Rätsel geben Schumann (Christian Berkel) und seinen Kollegen außerdem kleine Elfenbeinkügelchen auf, die sie verstreut im Umkreis der Leiche finden.

21:40 Uhr, WDR, Donna Leon: Die dunkle Stunde der Serenissima

Die Studentin Claudia Leonardo (Rike Schmid) bittet Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) wegen eines Wiederaufnahmeverfahrens um Rat. Ihr Großvater sei nach dem Zweiten Weltkrieg zu Unrecht der räuberischen Erpressung angeklagt worden und im Gefängnis gestorben. Nun habe ihre Großmutter, Signora Jacobs, einen neuen Beweis für seine Unschuld erhalten. Noch bevor Brunetti sich kundig machen kann, wird Claudia erstochen. Wenig später ist auch ihre Großmutter tot. Welche Rolle spielen der Bibliothekar Maxwell Ford, der im Testament der alten Dame großzügig bedacht wird, und dessen Frau Eleonora?

21:45 Uhr, hr, Der Bozen-Krimi: Herz-Jesu-Blut

Aufatmen bei "Frau Commissario" Sonja Schwarz (Chiara Schoras): Endlich tauchen Indizien für die Unschuld von Ehemann Thomas (Xaver Hutter) auf, der wegen Mordverdachts an einem jungen Mädchen in U-Haft sitzt. Anteil daran haben ihre Stieftochter Laura (Charleen Deetz) und Ludwig Kerschbaumer (Kai Malina), der als Schäfer über die einsamen Alpenbergstrecken zieht. In den Focus der Ermittlungen gerät nun wieder der Lokalpolitiker Keller (Heio von Stetten). Auch der zwielichtige Edelgastronom Rossi (Thomas Sarbacher) gerät erneut ins Visier der Kripo Bozen, allerdings in anderer Sache: dem Mord an einem Buschenschankwirt.