20:15 Uhr, WDR, Tatort: Alter Ego

Ein Student wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das Szenario erinnert an einen Mord aus Eifersucht, denn das homosexuelle Opfer war bekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil. Daniel Kossik (Stefan Konarske) ermittelt undercover in der Schwulen-Szene und stößt auf ein Dortmunder High-Tech-Unternehmen. Dann passiert ein zweiter Mord.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Sandy

Zwei Betrüger in Polizeiuniform treiben ihr Unwesen in Schwanitz und Drogendealer aus Hamburg nutzen die beschauliche Halbinsel-Küste für ihre krummen Geschäfte. Als wäre das nicht bereits genug für Lona Vogt (Henny Reents) und ihr Ein-Frau-Polizeirevier, taucht auch noch Sandy de Man (Isabell Gerschke), Hauke Jacobs' (Hinnerk Schönemann) große, alte Liebe auf. Als plötzlich zwei Tote am Straßenrand auftauchen und Sandy de Man verschwindet, spitzen sich die Ereignisse zu.

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kriminalist: Mutter des Sturms

Waldarbeiter finden die Leiche von Angie Schulte. Das Mädchen wurde erstickt und nach muslimischem Brauch bestattet. Schumann (Christian Berkel) und sein Team vermuten eine religiös motivierte Tat. Angies Eltern wollen nicht gewusst haben, dass ihre Tochter zum Islam konvertiert ist. Noch vor Kurzem ist sie mit ihrer Freundin Amatullah um die Häuser gezogen. Doch auf Angies Computer finden sich Videos, in denen sie sich fanatisch zum Islam bekennt.

21:15 Uhr, ZDFneo, Der Kriminalist: Schattenmädchen

Als Kommissar Schumann (Christian Berkel) der Familie die Nachricht überbringt, dass Anne Haug tot aufgefunden wurde, überkommt ihn ein ungutes Gefühl. Die Haugs umgibt ein dunkles Geheimnis. Tochter Julia ist vor zehn Jahren bei einem Urlaub mit ihrem Freund in Thailand verschwunden. Der Fall wurde nie gelöst, Julia gilt seitdem als vermisst. Julias damaliger Freund Michael Zühlke (Rick Okon) wohnt auch heute noch nebenan bei seinen Eltern. Schumann findet ein Video, das kurz vor der Abreise von Julia und Michael entstanden ist. Offenbar waren beide Familien eng befreundet.

22:00 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Ihr größter Fall

Während der Hochzeit von Kommissar Hinrichs (Uwe Steimle) mit seiner hochschwangeren Verlobten Nina (Julia Richter) wird der Privatwagen seines Chefs Dr. Stuber (H.H. Müller) gestohlen. Bei Nina setzen die Wehen ein, die Hochzeit platzt. Es stellt sich heraus, dass die polnische Autohehler-Mafia hinter dem Diebstahl steckt. Für die Kommissare Hinrichs und Groth (Kurt Böwe) werden die Ermittlungen immer gefährlicher: Die Bande schreckt auch vor einem Bombenattentat nicht zurück.