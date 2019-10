20:15 Uhr, WDR, Tatort: Mein Revier

In Nora Dalays (Aylin Tezel) Nachbarschaft wurde der Dealer und Zuhälter Serkan Bürec erschossen. Er galt als rechte Hand des zwielichtigen Geschäftsmannes Tarim Abakay (Adrian Can). Für Kriminalhauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) deutet alles darauf hin, dass sich am Tatort auch eine Zeugin aufhielt. Doch sie bleibt spurlos verschwunden. Daniel Kossik (Stefan Konarske) hört sich bei den Männern um, die "am Arbeiterstrich" auf den nächsten Job warten. Mit einem von ihnen, Marek Bojanov, soll sich das Opfer vor kurzem gestritten haben.

20:15 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Freigang

Dass ein Häftling nicht vom Freigang zurückkehrt, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn mit ihm aber auch sein JVA-Beamter verschwindet, ist das ein Fall für die Vermisstenstelle. Zumal, wenn der Häftling, Carsten Rielke, kurz danach tot aus dem Plötzensee gezogen wird. Sein Begleiter Murat Töplin (Ercan Karacay) aber bleibt verschwunden - war er vielleicht doch nicht der unbescholtene Vorzeigebeamte, als den ihn seine Frau und Kollegin beschreibt?

20:15 Uhr, Das Erste, Die Füchsin: Im goldenen Käfig

Der Polterabend von Youssefs Cousine Jamila (Nagmeh Alaei) wird gesprengt, als eine Gruppe maskierter Männer den Saal stürmt und den Bräutigam Tobias (Orestes Fiedler) zusammenschlägt. Die Detektei "Fuchs & Kilali" erhält vom Vater des Bräutigams (Hanno Friedrich) den Auftrag, die Schläger ausfindig zu machen. Schnell finden Anne (Lina Wendel) und Youssef (Karim Chérif) heraus, dass die Braut einen Geliebten hat. Will er die Hochzeit verhindern? Als sie ihn aufsuchen, finden sie ihn in seiner Wohnung - ermordet.

21:00 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Dilemma

Radek (Hans-Werner Meyer) darf Sanna Wositzke (Johanna Klante) nicht sagen, wo ihr Sohn Claas (Timur Bartels) sich aufhält, da er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie möchte. Dann aber verschwindet auch noch Sannas 14-jährige Tochter Micky (Lea Drinda). Zunächst sieht es so aus, als ob Micky wegen eines Streits mit ihrer Freundin Alina abgehauen ist. Doch es deutet immer mehr darauf hin, dass ihr Stiefvater Mario Klarhöfer etwas damit zu tun hat. Deshalb will Mina auch Claas in die Suche einbeziehen.

22:00 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Kleiner Engel

Die 17-jährige Tanja (Pauline Knof) lässt sich von dem Geschäftsmann Max Kallmann in sein Haus einladen. Als er zudringlich wird, flüchtet sie und nimmt eine kleine antike Engel-Statue mit. Diese hatte bei einem Versicherungsbetrug Kallmanns eine Rolle gespielt. Die Polizei bekommt Wind davon, dass die Statue wieder aufgetaucht ist. Tanjas Freund will Kallmann erpressen. Bald schwebt Tanja in Lebensgefahr.