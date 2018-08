20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Der Neue

Ein neuer Fall für Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team: Leon Nowak heißt der Tote - freischaffender Escort-Boy. Den Täter in Nowaks Kundenkartei zu suchen, liegt nahe. Nowaks Freier könnten unterschiedlicher nicht sein: Vom verheirateten Oberst der Bundeswehr über den ehrlich verliebten Michael Dreher (Thomas Clemens) bis hin zum sexuell offenen Ehepaar Felix (Barnaby Metschurat) und Marion Jung (Katharina Heyer) hatte Nowak alles im Repertoire. Auch an Mordmotiven mangelt es nicht.

20:15 Uhr, ZDFneo, Father Brown: Der letzte Mann

Vincent, der Starspieler des Cricket-Teams, wird kurz vor einem wichtigen Spiel erschossen. Offenbar hatte er viele Feinde. Max Scullion (Darrel D'Silva) hat Interesse am Grundstück des Cricket-Teams. Der Zerfall des Teams durch Vincents Tod käme ihm also sehr gelegen. Als sich jedoch herausstellt, dass Vincent mehrere Leute erpresst hat, erweitert sich der Kreis der Verdächtigen schlagartig.

21:10 Uhr, Sat.1 Gold, Der Bulle von Tölz: Mord mit Applaus

Großer Andrang in Resis (Ruth Drexel) Pension: Das Team der TV-Quiz-Show "Einer gegen alle" mietet alle Zimmer - nur Showmaster Claus Claasen (Henry Hübchen) steigt im besten Hotel von Tölz ab. Am nächsten Morgen liegt in seinem Zimmer die Leiche des Produktionsassistenten Tim Beyle.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Fluchtversuch

Als der 17-jährige Leon vor seiner Schule verschwindet, glaubt Radek (Hans-Werner Meyer) an einen normalen Fall von Schulangst. Doch die Spur des Jungen führt die Ermittler zu einer Leiche. Corvin Larsen wird mit einem Golfschläger erschlagen in einer Blutlache in seiner Wohnung aufgefunden. Der Anwalt hatte regelmäßig Affären mit jungen Männern. In der Wohnung finden die Ermittler Leons Schultasche und seine Fingerabdrücke auf einer Sektflasche. Scheinbar hatten der Anwalt und der Schüler eine heimliche Beziehung.

22:00, Das Erste, Tatort: Wacht am Rhein

Im "Veedel" liegen die Nerven blank: Auch der Ladenbesitzer Adil Faras (Asad Schwarz) und die junge Mutter Nina Schmitz (Nadja Bobyleva) finden, man muss etwas tun. Sie haben sich der selbst ernannten Bürgerwehr "Wacht am Rhein" angeschlossen und patrouillieren, um die Straßen sicherer zu machen. Doch dann wird beim Überfall auf eine Zoohandlung der Sohn des Inhabers Peter Deisböck (Paul Herwig) erschossen. Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln...