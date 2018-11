20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Tod eines Piloten

Der Co-Pilot Philip Kleinbölting wird erdrosselt in einem Frankfurter Crewhotel aufgefunden. Seiner schockierten Freundin, der Stewardess Anne Schmitz (Zsa Zsa Inci Bürkle), wird der Mord zur Last gelegt. Sie wird kurz darauf blutverschmiert und verwirrt in der Innenstadt festgenommen. Benni (Antoine Monot, Jr.) und Leo (Wanja Mues) ermitteln im Kollegenkreis ihrer Mandantin rund um den Frankfurter Flughafen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Father Brown: Die Leichenräuber

Auf der Suche nach Pilzen im Wald werden Father Brown (Mark Williams) und Mrs. McCarthy (Sorcha Cusack) Zeugen der Bergung eines verunglückten Motorradfahrers. Er wird von Leichenbestattern hastig abtransportiert. Father Brown predigt bei der Beerdigung des verunglückten Alexander. Seine Mutter wird wütend, als sie dort ihren langjährigen Feind Peter (Richard Lumsden), einen Bestatter, entdeckt. Als die Leiche Alexanders am nächsten Tag nicht mehr im Grab liegt, wird Pater Brown aufmerksam.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Der Schattenmann

Vor einem Schwulenclub wird Markus Teuber erschlagen aufgefunden. Sein Lebensgefährte Jens Rose (Martin Bretschneider) ist davon überzeugt, dass nur ihr homophober Nachbar Uhlig (Christian Kahrmann) der Täter gewesen sein kann. Je tiefer die SOKO in das Leben des Opfers eintaucht, desto deutlicher wird, dass Teuber ein Doppelleben führte: Unter dem Namen Klaus Mertens lebte er seit 20 Jahren in glücklicher Ehe. Hat jemand Teubers Geheimnis aufgedeckt und ihn damit konfrontiert?

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Fünf Minuten Himmel

Hauptkommissarin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) kehrt nach 14 Jahren Abwesenheit in ihre Heimatstadt Freiburg zurück. Ihre 16-jährige Tochter hat sie kurz nach der Geburt in die Obhut ihrer Mutter gegeben und sie seither nicht mehr gesehen. Noch bevor Ellen die Familie über ihre Rückkehr informiert, wird sie zu ihrem ersten Fall gerufen. Ein Mitarbeiter des Jobcenters liegt tot an seinem Schreibtisch. Scheinbar ein Selbstmord, hat er doch einen Abschiedsbrief hinterlassen. Schnell bestätigt sich aber das Gespür der neuen Hauptkommissarin, dass sich mehr hinter dem Fall verbirgt.

22:00 Uhr, Sat1.Gold, Der Bulle von Tölz: Das Wunder von Wemperding

Als sich der tote Einsiedler Heinz Mitteregger bei seiner eigenen Beerdigung plötzlich aus seinem Sarg erhebt, spricht man im Tölzer Land vom "Wunder von Wemperding". Allerdings ist das Wunder von sehr kurzer Dauer, denn bereits am nächsten Tag wird Mitteregger erschlagen aufgefunden - und die Zahl der Verdächtigen ist groß. Benno Berghammer (Ottfried Fischer) ermittelt.