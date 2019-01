20:15 Uhr, ZDFneo, Father Brown: Das zerbrochene Schwert

Father Brown (Mark Williams) und Lady Felicia (Nancy Carroll) sind zu einer Gedenkfeier auf einem Armeestützpunkt eingeladen. Colonel St. Clare (Angus Wright) soll dort geehrt werden. Ihm wird nachgesagt, er habe in der Schlacht von Dünkirchen das Leben zahlreicher Soldaten gerettet. Am Rande der Veranstaltung kommt es zu einem lautstarken Wortwechsel zwischen Colonel St. Clare und Major Rawlings. Wenig später wird Rawlings ermordet aufgefunden. Er wurde mit demselben Schwert erdolcht, mit dem der Colonel in besagter Schlacht gegen die Deutschen kämpfte.

21:00 Uhr, ZDFneo, Father Brown: Der letzte Mann

Vincent, der Star-Spieler des Cricket-Teams, wird kurz vor einem wichtigen Spiel erschossen. Offenbar hatte er viele Feinde. Max Scullion (Darrel D'Silva) hat Interesse am Grundstück des Cricket-Teams. Der Zerfall des Teams durch Vincents Tod käme ihm also sehr gelegen. Als sich jedoch herausstellt, dass Vincent mehrere Leute erpresst hat, erweitert sich der Kreis der Verdächtigen schlagartig.

22:00 Uhr, Sat.1 Gold, Der Bulle von Tölz: Tod am Hahnenkamm

Missmutig begleitet Benno Berghammer (Ottfried Fischer) seine Mutter Resi (Ruth Drexel) auf eine Reise in den Nobelskiort Kitzbühel, wo sich anlässlich des berühmten Hahnenkamm-Rennens jede Menge Prominente ein Stelldichein geben. Im Gegensatz zu ihrem Sohn findet Resi schnell Anschluss und freundet sich mit dem Hofrat a. D. Rudolf Matuschek (Karl Merkatz) an. Bennos Laune hebt sich erst, als er in einer Disco die amtierende Miss Austria Marina (Elisabeth Lanz) kennenlernt und mit ihr die Nacht durchtanzt. Als Marina am nächsten Morgen ermordet aufgefunden wird, gerät Benno in Verdacht.

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und das Fest des Nordens

Kiel, unmittelbar vor Eröffnung der Kieler Woche. Alles bereitet sich auf das Ereignis des Jahres vor. Ausgerechnet jetzt bekommen es die Kommissare Borowski (Axel Milberg) und Brandt (Sibel Kekilli) mit einem besonders rätselhaften Mordfall zu tun. In einer leerstehenden Wohnung wird eine auf heimtückische Weise erschlagene, junge Frau aufgefunden. Vom Täter, der sich am Tatort wie in einem Versteck eingerichtet hatte, fehlt jede Spur. Als wenig später eine weitere Leiche auftaucht wird klar, dass der offenbar skrupellose Täter vor nichts zurückschreckt, um wieder in der Anonymität der Stadt untertauchen zu können.