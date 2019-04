20:15 Uhr, arte, Der gute Bulle: Friss oder stirb

Der "gute Bulle" Fredo Schulz (Armin Rohde) hat einen brisanten Sonderermittlungseinsatz im Drogendezernat Berlin-Neukölln. Ein verdeckter Ermittler wurde erschossen und der ausgebuffte Polizeirat Schulz wird mit der Auflösung des heiklen Falls beauftragt. Zusammen mit seinem Partner, Hauptkommissar Milan Filipovic (Edin Hasanovic), gelingt es ihm, die junge Dealerin Dakota (Almila Bagriacik) als Informantin zu gewinnen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Pias Geheimnis

Die Leiche der 15-jährigen Pia wird im Eisbach angespült. Ihr Freund Benjamin (Anton Schneider), den Pia zuletzt besucht hatte, flüchtet, als Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team ihn befragen wollen. Was will er verheimlichen? Voss lernt Pias Mutter Hanna (Muriel Baumeister) als eine vom Schicksal gebeutelte Frau kennen. Wie Pia sind auch die beiden kleinen Geschwister chronisch krank. Der Vater, Frank (Markus Brandl), hat die Familie wegen einer Jüngeren, Valerie (Barbara Meier), verlassen. Und nun hat das Schicksal erneut zugeschlagen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Shakespeare & Hathaway - Private Investigators

Frank (Mark Benton) wird in der Detektei von einem Mann überrascht, der behauptet, sein Onkel Martin aus Amerika zu sein. Doch Frank vermutet in ihm einen Betrüger und schmeißt ihn umgehend raus. Parallel werden er und Lu (Jo Joyner) beauftragt, für ein Pärchen zu ermitteln, dessen Souvenirgeschäft kurz vor der Pleite steht. Eine ehemalige Mitarbeiterin verklagt sie aufgrund einer Verletzung auf Schadensersatz.

20:15 Uhr, Sat1. Gold, Vera - Ein ganz spezieller Fall: Familiengeheimnisse

DCI Vera Stanhope (Brenda Blethyn) und DS Joe Ashworth (David Leon) ermitteln im mysteriösen Mordfall von David Kenworthy, der am Strand von Whitley Bay tot aufgefunden wird. Der Spielhallenbesitzer Larry Crowe hat eine Verbindung zu der Familie. Sein Sohn Paddy kam vor über 40 Jahren bei einem fehlgeschlagenen Raubüberfall im Haus der Kenworthys ums Leben. In der Nacht, in der David starb, beobachtete ein Zeuge, wie es zwischen Larry und David zu einem Streit kam - bei einer Hausdurchsuchung wird ein blutverschmierter Baseballschläger gefunden.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Uniformträger

Streifenpolizist Andreas Kramer (Golo Euler) kontrolliert mit seiner Kollegin Meral Özer ein Kickboxstudio, in dem ein Schuss gefallen sein soll. Kurz danach ist er verschwunden. Steckt sein Kollege Struck (Matthias Komm) dahinter, gegen den Kramer aussagen wollte? Oder ist Jörg Freitag (Andreas Hoppe), Inhaber des Studios, doch nicht so harmlos, wie er tut, sondern will seinen Schützling, den jugendlichen Intensivtäter David Lehmann, schützen?

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Freigang

Ein besseres Alibi gibt es nicht: Holger Drake, der Hauptverdächtige im Mordfall Irina Meinert, saß zur Tatzeit in der Justizanstalt Zuffenhausen. Wie also gelangte seine DNA an den Tatort? Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ist klar: Wenn die Spurenlage korrekt ist, muss im Gefängnis etwas faul sein. Dafür spricht, dass zwei Jahre zuvor ein anderer Mordfall unaufgeklärt blieb, weil der Hauptverdächtige im selben Gefängnis einsaß. Thorsten Lannert nimmt als Peter Seiler einen Job im Vollzug an und soll nun Undercover herausfinden, was in dem Knast nicht stimmt.