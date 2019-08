20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Justitias Zuhälter

Der Tote im Kinderheim ist der mutmaßliche Entführer eines der Kinder - erschossen von einem Wachmann. Schnell wird der Fall für Vera Lanz (Katharina Böhm) sehr persönlich. Als Murnau an der Zimmertür des Entführten das Namensschild "Aaron Fechter" findet, ist klar, wer eigentlich mit der Entführung gemeint war. Aaron, Sohn des verstorbenen Mario Fechter, der vor Kurzem aus seinem Internat nach München kam, ist verschwunden. Hat er die Entführung geahnt, mit seinem Kumpel das Zimmer getauscht und sich in Sicherheit gebracht?

20:15 Uhr, arte, Die Toten von Turin

Eine grausam erstochene junge Frau wird in der Badewanne ihrer Wohnung gefunden. Als Täter wird Samuele noch am Tatort festgenommen. Ein einfacher Fall für Ispettore Valeria Ferro (Miriam Leone)? Ganz und gar nicht. Während sie die Puzzlestücke des alten Falls zusammensetzt, hat eine Gerichtsverhandlung fatale Folgen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Death in Paradise: Über den Klippen

Während eines Literatur-Festivals auf Sainte Marie kommt es zu einem tragischen Todesfall. DI Humphrey Goodman (Kris Marshall) und Florence Cassell (Joséphine Jobert) nehmen die Ermittlungen auf. Die Studentin Esther stürzt sich von den Klippen in den Tod - genau wie in dem Roman der Autorin Sylvie Baptiste. Doch Humphrey und sein Team erkennen sofort, dass etwas mit der Selbstmord-Theorie nicht stimmen kann.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Verfolgt

Maike Wagners (Ceci Chuh) bipolare Störung scheint endlich unter Kontrolle zu sein. Nach wochenlanger Krankheit freut sie sich auf die Rückkehr ins Berufsleben. Doch dann verschwindet sie spurlos. Eigentlich ist Maikes ganze Leidenschaft die Arbeit in der kleinen Schneiderei. Rückhalt geben ihr dabei ihr Vater (Klaus J. Behrendt) und seine neue Lebensgefährtin Beate (Catherine Bode). Was ihr besorgter Vater anfangs aber verschweigt: Das Zusammenleben der drei ist schwer belastet.

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Freigang

Ein besseres Alibi gibt es nicht: Holger Drake, der Hauptverdächtige im Mordfall Irina Meinert, saß zur Tatzeit in der Justizanstalt Zuffenhausen. Wie also gelangte seine DNA an den Tatort? Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ist klar: Wenn die Spurenlage korrekt ist, muss im Gefängnis etwas faul sein. Dafür spricht, dass zwei Jahre zuvor ein anderer Mordfall unaufgeklärt blieb, weil der Hauptverdächtige im selben Gefängnis einsaß. Thorsten Lannert nimmt als Peter Seiler einen Job im Vollzug an und soll nun undercover herausfinden, was in dem Knast nicht stimmt.