20:15 Uhr, ZDFneo, Death in Paradise: Geheimnisvolle Tiefen

Das Team um DI Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) erfährt von einem weiteren Mord im Zusammenhang mit der Ermordung der Festival-Königin Tiana. Die Spur führt auf die Nachbarinsel Rosalie Island. Der Inhaber und die Angestellten einer Investmentgesellschaft stehen unter Verdacht. Zudem steht das Team vor einer weiteren Herausforderung, als ihnen selbst eine Tragödie widerfährt. Florence (Joséphine Jobert) wird bei einem Einsatz schwer verletzt.

20:35 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Gefährliche Liebschaft

Julia von Harden wird erstochen in ihrer Penthouse-Wohnung aufgefunden. Ihre Mutter Katharina (Julia Koschitz) hat die Leiche entdeckt und steht jetzt völlig neben sich. In der Wohnung findet die Polizei neben einer riesigen Summe Falschgeld auch einen ungeöffneten Schwangerschaftstest. Erwartete Julia etwa ein Kind? Schumann (Christian Berkel) beginnt in diesem Fall zu ermitteln, bei dem es mehr als einen doppelten Boden gibt.

21:35 Uhr, ZDF, Schuld nach Ferdinand von Schirach: Der Freund

Als Kronberg (Moritz Bleibtreu) während eines beruflichen Aufenthalts in New York seinen Jugendfreund Richard (Oliver Masucci) besucht, findet er ihn völlig verwahrlost in einem Luxushotel. Noch vor wenigen Jahren war Richard glücklich verheiratet mit Sheryl (Verena Altenberger), die beiden führten ein luxuriöses Leben an der amerikanischen Ostküste. Doch ein unerfüllter Kinderwunsch stürzte erst Sheryl in eine Depression und nach und nach die Beziehung in eine tiefe Krise.

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Im toten Winkel

Als der Rentner Horst Claasen (Dieter Schaad) seine demenzkranke Frau tötet, sehen sich die Bremer Ermittler Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) mit einem gesellschaftlichen Tabuthema konfrontiert. Hat sich Horst Claasen die häusliche Pflege tatsächlich nicht leisten können? Der Gutachter Carsten Kühne (Peter Heinrich Brix) führt die Ermittler Schicht um Schicht in den Alltag von Pflegenden ein, die sich aufopferungsvoll um ihre Angehörigen kümmern.