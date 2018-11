22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Kassensturz

Auf einer Mülldeponie wird die Leiche von Boris Blaschke gefunden, der bis zu seinem Ableben Gebietsleiter bei der Discount-Kette Billy für Ludwigshafen war. Als Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Mario Kopper (Andreas Hoppe) in den dortigen Filialen die Ermittlungen aufnehmen, bekommen sie Einblick in eine Branche, in der extremer Druck auf die Angestellten ausgeübt wird. Am Abend vor seinem Tod hatte er drei Frauen aus einer seiner Filialen bei einem Treffen am Feierabend aufgespürt, bei dem sie die Gründung eines Betriebsrats planen wollten. In dieser Atmosphäre des Misstrauens finden sie etliche Mitarbeiter mit potenziellen Mordmotiven.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Türkischer Honig

Aus heiterem Himmel erhält Hauptkommissarin Eva Saalfeld (Simone Thomalla) einen Anruf, der ihr Leben durcheinanderbringt. Ihre Halbschwester Julia (Josephine Preuß), die seit zweieinhalb Jahren in Leipzig lebt und die sie noch nie gesehen hat, will sich mit ihr treffen. Ehe es dazu kommt, wird Julia vor Evas Augen von zwei Männern entführt. Die Kommissarin und ihr Kollege Andreas Keppler (Martin Wuttke) nehmen sofort die Ermittlungen auf und befragen alle, die Julia nahestehen. Doch Julias Freund Leon (Marek Harloff) und auch ihr Onkel Hamid (Tayfun Bademsoy), in dessen Café Julia als Aushilfe arbeitet, können sich nicht erklären, weshalb Julia entführt worden sein könnte.

23:50 Uhr, ZDFneo, Unter anderen Umständen: Mord im Watt

Ein toter Junge wird unweit der Küste im Watt gefunden. Er wurde bewusstlos geschlagen und dann gefesselt ins Watt gelegt. Der Teenager lebte noch, als die Flut kam und ihn ertränkte. Aufgrund der Ähnlichkeit mit einem Fall aus dem vergangenen Jahr in Hamburg wird der Hamburger Kommissar Erik Nielsen (Lars Mikkelsen) hinzugezogen, um die Suche nach einem vermutlichen Serientäter zu unterstützen. Jana Winter (Natalia Wörner) und Erik kommen sich während der Ermittlungen näher, und Jana erhält daraufhin eine Reihe mysteriöser Anrufe mit der Melodie eines Kinderliedes. Als sie erkennt, dass die Melodie den Hinweis auf einen weiteren Mordfall gibt, gerät der Spielwarenhändler Günther Kroll (Peter Kurth) unter Verdacht - und Jana in Gefahr.