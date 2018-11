20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Das Abenteuer des ägyptischen Grabes

Für den Archäologen Sir John Willard geht ein Traum in Erfüllung. Er findet das Grab des Pharaos Men-her-Rah. Doch bei der Öffnung der Grabkammer stirbt Sir Willard an einem Herzanfall. Kurz darauf kommt auch Felix Bleibner, der die Expedition finanziert, ums Leben und in New York begeht dessen Neffe Selbstmord. Schon spricht alles von einem Fluch des Pharaos, der Rache für seine gestörte Ruhe nimmt. Lady Willard (Anna Cropper) beauftragt Poirot (David Suchet) damit, sich vor Ort ein Bild zu machen.

22:05 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Sturm im Kopf

Auf einem brachliegenden Werftgelände wird die Leiche von Achim Hiller gefunden, Chef der Hilgro Wind AG. Während König und Bukow (Anneke Kim Sarnau, Charly Hübner) die Ermittlungen aufnehmen, fällt in Rostock ein verwirrter Mann auf: Er behauptet, jemanden erschossen zu haben, kann sich aber nicht mehr erinnern, wer er ist und was er in den letzten Stunden getan hat. Seine Hand weist Schmauchspuren auf - und er wird als IT-Mitarbeiter von Hilgro Wind identifiziert.

23:20 Uhr, hr, Mankells Wallander: Der Kurier

Die Leiche eines ermordeten Motorradfahrers führt Kommissar Wallander (Krister Henriksson) auf die Spur eines Drogenrings, der Rennfahrer mit ihren hochgezüchteten Maschinen als Kuriere anheuert. In der zwielichtigen Szene des Motorsports und der Rockerbanden erweist sich die Suche nach dem Mörder als lebensgefährliches Unterfangen: Wallanders Kollege Svartman (Fredrik Gunnarson) muss nach der Attacke eines Kampfhundes ins Krankenhaus.