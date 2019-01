20:15 Uhr, ZDF: Marie Brand und der Reiz der Gewalt

Aus noch ungeklärten Gründen entgleist der Routineeinsatz. Jan Nowak wird angeschossen und stirbt. Als die Kommissare Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) Arndt Krieger nach den Ereignissen in der Tatnacht befragen, werden sie schnell stutzig, da er ihnen ausweicht und sich immer mehr Unstimmigkeiten ergeben. Dann entdecken die Kommissare, dass auch Kriegers Sohn Dennis am Tatort war. Wieso hat Krieger das den Kommissaren verschwiegen? Marie und Simmel kommen in die schwierige Situation, gegen den eigenen Kollegen ermitteln zu müssen.

22:00 Uhr, SWR: Tatort - Herz aus Eis

Der Sohn eines Topmanagers liegt tot im Schwimmbad des Eliteinternats Schloss Hamberg. Auf den ersten Blick sieht es nach Selbstmord aus. Das glaubt auch Klara Blum (Eva Mattes) - bis ihr die ersten Zweifel kommen. Als Kai Perlmann (Sebastian Bezzel) einen abgerissenen Wäscheknopf im Filtersystem des Schwimmbades findet und Klara den dazu passenden Bettbezug entdeckt, wird klar, dass der Junge wie eine Katze im Sack ertränkt wurde. Ein Katz- und Mausspiel mit den verdächtigen Schülern beginnt. Diese merken schon bald, dass ihr "perfekter" Mord möglicherweise auffliegt und überlegen sich bereits den nächsten Schritt.

22:05 Uhr, MDR: Polizeiruf 110 - Vollgas

Nach einem schweren Autounfall werden Ermittlungen eingeleitet. Diese ergeben, dass zu diesem Unglück der Einbau eines minderwertigen Ersatzteilplagiats geführt hat. Aber hinter dem Handel mit technisch minderwertigen Ersatzteilen steckt auf den zweiten Blick mehr, als Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) anfänglich vermuten. Als die Leiche des Werkstattbesitzers aufgefunden wird, in dem das Unfallauto repariert wurde, ahnen die Kommissare, welchen Umfang der Handel mit gefälschten Ersatzteilen hat. Musste der Werkstattbesitzer sterben, weil er wusste, wer die Hintermänner des lebensgefährlichen Geschäfts sind?

22:55 Uhr, WDR: Nord bei Nordwest- Käpt'n Hook

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) ist gerade frisch in das beschauliche Ostsee-Städtchen Schwanitz gezogen. Hier will er Abstand gewinnen von seinem früheren Leben als Großstadtcop und zur Ruhe kommen. Als Jacobs auf einen herrenlosen Fischkutter stößt und dort neben einem vor sich hinplappernden Papagei namens Käpt'n Hook auch noch zwei Leichen entdeckt, gerät Kriminalkommissarin Lona Vogt (Henny Reents) in helle Aufregung. Sofort ahnt die junge Polizistin, dass hier etwas Unheilvolles vorgeht, und macht sich an die Ermittlungsarbeit. Und ehe er sich versieht steckt auch Hauke wieder mitten drin, in einem Fall von internationalem Format...

23:15 Uhr, ZDFneo: Jesse Stone - Knallhart

Frisch geschieden und beim Los Angeles Police Department wegen Trunkenheit im Dienst entlassen, macht sich der abgehalfterte Cop Jesse Stone (Tom Selleck) auf die Reise in die Kleinstadt Paradise... Trotz eines miserablen Vorstellungsgesprächs wird er als Polizeichef eingestellt. Doch er hat es nicht leicht: Seine Kollegin Molly Crane begegnet ihm mit unverhohlenem Misstrauen, beim Lösen eines häuslichen Disputs macht er sich den Schläger Joe Genest (Stephen Baldwin) zum Feind, Hund Boomer ist schwer krank, und zu allem Überfluss stirbt sein Vorgänger Lou Carson bei einem Autounfall. Aber Jesse durchschaut schnell, dass Lou Carsons Tod kein Unfall war...