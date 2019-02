20:15 Uhr, ZDF, Der Tote am Teich

Böhmerwald, Oberösterreich, ein verschneites Dorf. Der pensionierte Polizist Sepp Ahorner (Josef Hader) entdeckt auf seinem morgendlichen Rundgang eine Leiche auf dem zugefrorenen Dorfteich. Eine alte Bekannte von Sepp, die herbe Kommissarin Grete Öller (Maria Hofstätter) von der Kripo Linz, und ihre junge, ehrgeizige Kollegin Lisa Nemeth (Miriam Fussenegger) übernehmen den Fall. Da die Dorfbewohner den beiden Kommissarinnen jedoch nur Ablehnung entgegenbringen, sieht sich Sepp gezwungen, trotz Ruhestand auf eigene Faust und gegen sein eigenes Umfeld zu ermitteln.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: 48 Stunden

Als Overbeck (Roland Jankowsky) vom Kriminalrat gebeten wird, dessen Tochter nach einem Diskobesuch abzuholen, lässt er sich nicht zweimal bitten. Die attraktive Juliane feiert den Abschluss ihres Studiums. Overbeck erscheint wie verabredet und will Juliane nach Hause bringen. Aber es kommt anders. Im Morgengrauen wacht er im Straßengraben in seinem Wagen auf. Die Dienstwaffe ist verschwunden, er kann sich an nichts erinnern. Ist er Opfer von K.-o.-Tropfen geworden? Wilsberg (Leonard Lansink) geht der Sache auf den Grund.

20:15 Uhr, One, Agatha Christies Poirot: Das Böse unter der Sonne

Poirots (David Suchet) Besuch in dem argentinischen Restaurant 'El Ranchero', an dem sein Freund Captain Hastings (Hugh Fraser) finanziell beteiligt ist, endet im Krankenhaus. Sein Arzt empfiehlt zur Erholung einen zweiwöchigen Aufenthalt in einem Kurhotel an der Südküste Englands, das auf Patienten mit Übergewicht spezialisiert ist. Damit Poirot dort nicht allein leiden muss, begleitet ihn Hastings. Doch die erzwungene Ruhe währt nicht lange. Arlena Stuart, eine gefeierte Schauspielerin, die ebenfalls in dem Hotel zu Gast ist, wird an einem Strand ermordet aufgefunden.

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Nathalie

Das "starke Team" trainiert in einer Sport-Schießanlage, als drei Maskierte eindringen, den Leiter der Anlage kaltblütig ermorden und mehrere großkalibrige Waffen erbeuten. Ben Kolberg (Kai Lentrodt) glaubt, unter den Tätern Nathalie (Peri Baumeister), seine große Liebe aus der Düsseldorfer Schulzeit, wiedererkannt zu haben. Unter einem Vorwand nimmt er Kontakt zu Nathalie auf und verbringt eine leidenschaftliche Nacht mit ihr. Jetzt ist er überzeugt: Er muss sich geirrt haben. Als er aber später eine Waffe bei ihr entdeckt, vertraut er sich Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) an.

22:00 Uhr, SWR, Tatort: Der Polizistinnenmörder

Klara Blum (Eva Mattes) ist auf der Jagd nach dem Waffenhändler Meiners (Michael Brandner). Er wird verdächtigt, eine junge Polizistin erschossen zu haben. Auch die Schweizer Kollegen um Reto Flückiger (Stefan Gubser) von der Thurgauer Kantonspolizei sind interessiert an Meiners, denn er ist ein Verbindungsmann zum Schweizer Waffenhändler Hutter. Bei der Überführung des Verdächtigen nach Deutschland geraten Klara und ihr Schweizer Kollege in einen Hinterhalt. Während Perlmann in Konstanz daran arbeitet, den Maulwurf ausfindig zu machen, werden die Kommissare und ihr Gefangener zu Gejagten.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Die Wahrheit stirbt zuerst

Die kleine Amelie liegt tot am Waldsee. Motive finden die Ermittler Saalfeld (Simone Thomalla) und Keppler (Martin Wuttke) sowohl beim selbstmordgefährdeten Vater (Pasquale Aleardi) als auch bei Bittner (Bernhard Schir), dem Neuen von Amelies Mutter. Ob sie dem wahren Täter auf die Spur kommen?