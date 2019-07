20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Unter Anklage

Nach der Einweihungsparty von Alex' neuer Kanzlei wird Wilsberg (Leonard Lansink) auf dem Heimweg Zeuge, wie Alex' ehemalige Kommilitonin Maike Lehmann (Lale Yavas) angetrunken einen Unfall verursacht. Wilsberg hilft ihr aus der Patsche und erklärt der anrückenden Polizei, er habe am Steuer gesessen und sei einem Fahrradfahrer ausgewichen. Später in Maikes Wohnung will sich Maike bei ihrem Retter bedanken, doch Wilsberg lehnt ihre Avancen ab. Am nächsten Tag sieht sich Wilsberg plötzlich mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert.

20:15 Uhr, 3sat, Dampfnudelblues. Ein Eberhoferkrimi

Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der mit seiner kochbegabten, aber fast tauben Oma und seinem kiffenden, Beatles-liebenden Vater im bayerischen Niederkaltenkirchen lebt, ermittelt im Fall des zunächst verschwundenen und dann vom Zug überrollten Schuldirektors Höpfl. "Stirb du Sau", stand noch wenige Tage vorher an dessen Hauswand. War es Mord, war es Selbstmord? Eberhofer glaubt an Ersteres. Bei seinen nicht immer ganz amtlichen Ermittlungen wird er von seinem Münchener Ex-Kollegen Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) unterstützt.

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Unter Wölfen, Krimi

Wolfshaare an den Leichen von mehreren Männern, die jeweils mit einem gezielten Messerstich ermordet wurden, führen das "starke Team" zunächst in die Irre. Sie vermuten, dass der Mörder mit lebenden Wölfen zu tun hat. In Sputniks neuem Lokal "Jungle World" wird passenderweise das Fleisch wilder Tiere angeboten. Otto (Florian Martens) und die "Team"-Kollegen nehmen die Ermittlungen auf. Verena hat sich bei Renovierungsarbeiten verletzt. Weil Otto deshalb zunächst ohne sie ermittelt, kann sie später undercover auf einem Campingplatz recherchieren.

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Die Spieler

Anwalt Louis Sobeke (Jan Niklas) meldet sich bei Klara Blum (Eva Mattes) in der Mordkommission: Seine Frau ist spurlos verschwunden. Er beschuldigt den Fabrikanten Volker Weyrauch, sie umgebracht zu haben, weil sie ihr Verhältnis beenden wollte. Weyrauch wiederum kann nicht fassen, was Sobeke, der eigentlich sein Freund ist, über ihn erzählt und streitet alles ab. Eine tote Frau wird am Seeufer gefunden, ertrunken und fast unkenntlich.

22:05 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Crash

Eine junge Frau wird nachts auf den Straßen Magdeburgs überfahren und stirbt noch an der Unfallstelle. Der Fahrer begeht Fahrerflucht. Er war mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Schnell kommt die Vermutung bei Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) auf, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte. Doch wie findet man die Rennfahrer und den Schuldigen? Und wie beweist man im Nachhinein, dass ein Rennen stattgefunden hat?