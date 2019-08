20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Das Jubiläum

Wilsberg (Leonard Lansink) geht auf sein 30-jähriges Abi-Jubiläum, obwohl er solche Klassentreffen hasst. Kurz darauf wird sein alter Schulfreund ermordet, doch dessen Leiche verschwindet spurlos. Ist Bernhard gar nicht tot? Wilsberg findet heraus, dass jeder auf dem Treffen einen Grund gehabt hätte, ihn zu ermorden. Im Laufe des Wochenendes treten jedoch noch mehr lebensbedrohliche Situationen auf. Der Mord an Bernhard bleibt nicht das letzte Verbrechen. Werden jetzt alte Rechnungen beglichen?

20:15 Uhr, 3Sat, Mord in den Dünen

Die Spur einer vermissten 16-Jährigen aus Berlin führt die betreuende Streetworkerin Lisa (Anna Loos) auf den Darß. Bei der Suche auf der Ostsee-Halbinsel wird die Leiche eines anderen Mädchens gefunden. Die Tote ist eine notorische Ausreißerin, die Lisa mehrfach zu deren Familie zurückgebracht hat. Ein Serientäter wird vermutet. Lisa hängt sich an die Ermittlungen des BKA-Profilers Hofer (Karl Markovics) und des Polizeimeisters Fendrich (Wanja Mues).

21:45 Uhr, ZDFneo, Dead End: C'est la vie

Emma (Antje Traue) und Peter (Michael Gwisdek) machen beim Wandern einen ungewöhnlichen Fund: In einem Baum hängt, verheddert in einen Gleitschirm, ein toter Mann. Als Emma vom Auto zurückkommt, ist der Tote weg. Während Peter sich das alles nicht erklären kann, können sich Betti (Victoria Schulz) und Schubert (Lars Rudolph) nur wundern: Wie kann man eine Leiche verlieren? Emma ist sich sicher, dass sie geklaut wurde. Aber wer sollte so etwas tun? Dann ein Anruf: Die verschwundene Leiche ist wieder da.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Todesschütze

Auf ihrem nächtlichen Heimweg werden Anne (Natascha Paulick) und René Winkler (Stefan Kurt) von drei jungen Männern brutal zusammengeschlagen. Die Polizisten Rahn und Maurer kümmern sich um die beiden Opfer. Die Täter können sie aber nicht erkennen oder fassen. Die Kommissare Eva Saalfeld (Simone Thomalla) und Andreas Keppler (Martin Wuttke) beginnen an den Aussagen ihrer Kollegen zu zweifeln, als sich herausstellt, dass einer der verdächtigen Jugendlichen Rahns Sohn ist. Doch als Anne Winkler an den Folgen der Gewaltattacke stirbt, versucht ihr verzweifelter Ehemann, das Recht selbst in die Hand zu nehmen.