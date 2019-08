20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Der Mann am Fenster

Nach einer Feier wird eine Frau schwer verletzt auf der Straße gefunden. Ekkis Auto steht ganz in der Nähe. Anna Springer (Rita Russek) nimmt den verkaterten Ekki (Oliver Korittke) fest, doch er verweigert jede Aussage. Wilsberg (Leonard Lansink) glaubt jedoch nicht, dass Ekki Fahrerflucht begangen hat. Er trifft auf Klas Teunissen (Jörg Schüttauf), einen alten Schulfreund. Dieser versichert ihm, dass Ekki nicht am Steuer saß. Doch Ekki behauptet plötzlich, Wilsberg sei den Wagen selbst gefahren. Irgendetwas stimmt hier nicht.

21:40 Uhr, ZDFneo, Dead End: Nur ein Apfel

Bei einer Vorstellung der örtlichen Theatergruppe bekommt die Darstellerin des Schneewittchens einen schlimmen Hustenanfall, der so heftig ist, dass sie auf der Bühne stirbt. Die Polizisten Betti (Victoria Schulz) und Schubert (Lars Rudolph) sind auch schon am Tatort. Aber wo ist der siebte Zwerg? Für Peter ist der Fall schnell klar: Herztod. Emma widerspricht: Was ist mit den Rötungen, den Quaddeln? Todesursache allergischer Schock?

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Tödliches Verlangen

Die Kommissare Bruno Ehrlicher (Peter Sodann) und Kain (Bernd Michael Lade) müssen in einem emotionalen Sumpf aus Eifersucht und Geldgier nach einem Mörder suchen. Denn aus einem See wird die Leiche der hübschen Sabrina gefischt. Die Studentin, die in einem Tanzlokal strippte, war zuletzt von Hans-Joachim Wolff gesehen worden, der ihr Geld für eine Liebesnacht zugesteckt hatte Geld, um das sie ihn betrog, als sie vor ihm aus dem Taxi in einen Hauseingang floh.