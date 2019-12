20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mundtot

Ekki (Oliver Korittke) und seine Kollegen vom Finanzamt werden diesmal selbst überprüft. Es finden sich Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf und eine Kollegin begeht angeblich Selbstmord. Ekki glaubt das nicht und verdächtigt den Finanzamtsleiter Koch (Udo Schenk). Dieser sorgte dafür, dass übereifrige Kollegen mundtot gemacht wurden. Auch Wilsberg (Leonard Lansink) vermutet, dass im Finanzamt etwas faul ist. Er kann nämlich durch einen geplatzten Deal mit der Stadt seinen Kredit nicht mehr ablösen, sein Antiquariat soll gepfändet werden.

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christie's Marple: Bertrams Hotel

Um ihre Freundin Lady Selena (Francesca Annis) bei einer Testamentseröffnung moralisch zu unterstützen, verbringt Miss Marple (Geraldine McEwan) ein paar Tage im schicken Bertrams Hotel in London, wo sie schon als Kind übernachtet hat und an das sie sich gern erinnert. Doch in dem angesehenen Hotel, das eine Schar illustrer Gäste beherbergt, gehen seltsame Dinge vor. Als das Zimmermädchen Tilly Rice erwürgt auf dem Dach gefunden wird, macht sich Miss Marple daran, den Mörder zu finden.

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Die Frau im roten Kleid

Ein junges Brautpaar wird in seinem Vergnügen gestört, weil Blutstropfen von der Decke ins Bett tropfen. Vermieter Uwe Seifert liegt erstochen in seiner Wohnung. Seifert lebte allein, seine Tochter Sabrina ist kürzlich ausgezogen. In der Wohnung werden Fingerabdrücke von Werner Milatowski (Jürgen Vogel) gefunden, der der Polizei hinlänglich bekannt ist. Milatowski hatte vor zehn Jahren zusammen mit einem Komplizen einen Geldtransporter überfallen, 2,6 Millionen Euro erbeutet und dabei einen Mann erschossen.

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Winternebel

Zwei Tote im dichten Nebel des herbstlichen Bodensees. Markus Söckle, Maschinist auf einer Bodenseefähre, ist ertrunken - aber vorher schlug ihm ein Unbekannter massiv auf den Kopf. Wer an einem anderen Seeufer Beat Schmeisser tötete, ist dagegen bekannt: Klara Blums Schweizer Kollege Matteo Lüthi (Roland Koch). Er hatte nach Schmeisser gefahndet und ihn bei der Verfolgung erschossen. Lüthi sagt, es habe sich um Notwehr gehandelt. Dumm nur, dass bei dem Toten weder Waffe noch Schmauchspuren zu finden sind. Klara Blum (Eva Mattes) untersucht den Todesfall.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Der kalte Fritte

Bei einem Einbruch in seine Weimarer Villa wird der Milliardär Alonzo Sassen ermordet. Seine junge Frau Lollo (Ruby O. Fee) erschießt den Täter - offenbar in Notwehr. Die Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) observieren Lollo, die danach im Bordell "Chez Chériechen" Arbeit sucht, das von Fritjof "Fritte" Schröder (Andreas Döhler) geführt wird. Dessen Bruder Martin (Sascha Alexander Geršak) betreibt mit seiner Frau Cleo (Elisabeth Baulitz) in der Nähe Weimars einen Steinbruch, der am Rande der Insolvenz steht.