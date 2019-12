20:15, ZDFneo, Wilsberg: Das Geld der Anderen

Kaum hat Wilsberg (Leonard Lansink) durch den Verkauf einer Rarität einen kleinen Gewinn gemacht, stehlen auch schon zwei vermummte Einbrecher das Geld. Auf eigene Faust will er es zurückholen und geht den Einbrechern nach. Doch bevor Wilsberg sie zur Rede stellen kann, wird einer der beiden tot aufgefunden. Der Druck auf Wilsberg steigt, denn er gerät in den Fokus der Ermittlungen von Springer (Rita Russek) und Overbeck (Roland Jankowsky).

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christie's Marple: Tödlicher Irrtum

Anlässlich der Hochzeit ihres früheren Pflegekinds Gwenda (Gwenda Vaughn) befindet sich Miss Marple (Geraldine McEwan) zu Besuch auf dem abgelegenen Gut Sunny Point. Die fröhliche Gesellschaft ist entsetzt, als mitten in der Nacht ein Fremder auftaucht. Er gibt sich als Zeuge zu erkennen, der beweisen kann, dass das schwarze Schaf der Familie, Jacko, zwei Jahre zuvor zu Unrecht wegen Mordes gehängt wurde. Jackos Familie muss erkennen, dass der Mörder der kaltherzigen Herrin des Hauses noch unter ihnen lebt.

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Die Frau des Freundes

Rüdiger Körber (Götz Schubert), Zahnarzt und Jugendfreund von Otto (Florian Martens), hat den Entführer seiner Frau Julia bei der Lösegeldübergabe erschossen. Körber ist verzweifelt. Verena Berthold (Maja Maranow) ist im Urlaub und Otto muss mit Kollegin Katharina Dammers (Ulrike Krumbiegel) zusammenarbeiten, mit der ihn unangenehme Erinnerungen verbinden. Sie ermitteln, um den unbekannten Toten zu identifizieren und um eine Spur zu Julia Körber zu finden. Schnell wird klar, dass der Entführer nicht allein gehandelt hat.

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Hauch des Todes

Eine junge Frau liegt tot am Hafen, sie wurde vergewaltigt und erstickt. Kopper (Andreas Hoppe) erinnert sich an einen ähnlichen Fall in Mannheim. Aufgrund dieses Hinweises erfährt Lena (Ulrike Folkerts) von weiteren ungeklärten Mordfällen in Mannheim und Ludwigshafen. Sind die Kommissare einem Serienmörder auf der Spur, der es auf selbstbewusste, sportliche Frauen abgesehen hat? Bei ihren Ermittlungen stoßen Lena Odenthal und Mario Kopper auf ein Schiff, das sich jeweils zur Tatzeit in dem entsprechenden Hafen aufgehalten hat.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Freischwimmer

An einem heißen Sommertag in Leipzig wird ein Junge tot im Schwimmbecken eines Freibades gefunden. Es stellt sich heraus, dass der am Down-Syndrom leidende Leo ertränkt worden ist. Die Hauptkommissare Ehrlicher (Peter Sodann) und Kain (Bernd Michael Lade) finden trotz des regen Betriebes keinen Augenzeugen für den Mord. Auch der Schwimmmeister war zu dem Zeitpunkt nicht am Becken.