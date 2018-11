20:15 Uhr, MDR, Tatort: Die Reise in den Tod

Ehrlichers (Peter Sodann) Frau Lore wurde während ihres Urlaubs in Krakau Opfer eines Bombenattentats. Der Kommissar reist nach Polen, um die Tote zu identifizieren. Dort erfährt er, dass die polnische Polizei einen Zusammenhang vermutet zwischen der Bombenexplosion, seiner Frau und einem weltweit agierenden Schmuggelring, der mit exotischen und artgeschützten Tieren handelt. Natürlich findet Ehrlicher diesen Verdacht absurd. Doch wer ist jener Mann, mit dem Lore auf einem Video zu sehen ist, welches ihm die Polizei in Krakau vorführt?

20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Es lebe der Tod

Möbelmarktbetreiber Johnny de Groot ist auf dem Höhepunkt - beruflich wie sexuell. Doch da spürt er ein Stechen in der Brust und sackt leblos unter der Prostituierten Zora (Almila Bagriacik) zusammen. Die gerät in Panik und tätigt den Alarmknopf, der sich neben ihrem Bett befindet. Die Zuhälter Angelo (Frederick Lau) und Claude (Murathan Muslu) eilen herbei und sind stinksauer, denn: der Knopf ist da, weil gesetzlich vorgeschrieben, aber gedrückt wird er nicht, denn das ruft die Bullen auf den Plan. Sie stopfen Johnny in seine Klamotten und bugsieren ihn die Treppe runter. Doch bevor sie mit der Leiche durch die Tür kommen, betritt der Kriminaldauerdienst das Bordell.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Der Tod geht ins Kino

Ein Horrorfilm-Festival in Midsommer feiert seine berühmten Töchter, die Schwestern Stella Harris (Sinéad Cusack) und Diana Davenport (Harriet Walter). Die Retrospektive wird von einer Reihe von Morden überschattet. Filmenthusiast Barnaby (Neil Dudgeon) fällt die Ähnlichkeit zu einer Szene aus einem Film mit Stella auf. Auch die anderen Opfer werden drapiert wie in Film-Szenen.

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: König Dame Tod

Die 16-jährige Harriet Farmer (Jo Woodcock) wacht nach einem Jahr aus dem Koma auf. Ihr Vater David wird ermordet, ihr Freund Finn Robson ist verschwunden. Ein verwickelter Fall für Barnaby (Neil Dudgeon). In Harriet verliebt ist der 13-jährige Jamie Carr, ein Schachgenie, das von seiner Mutter Olivia unbarmherzig auf Sieg getrimmt wird. Und er ist der Einzige, den der Schachmeister Edward Stannington als Gegner fürchtet. Doch dann wird dieser ermordet. Ungewöhnlich erfreut über dessen Tod ist der Verehrer seiner Schwester Vivian, Arthur - in dessen Restaurant werden die Schachmeisterschaften ausgetragen.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Macht und Ohnmacht

Der Polizist Matteo Lechner (Emilio De Marchi) und seine Kollegen hetzen in München drei jungen Männern hinterher, die den Kioskbesitzer Latif Kara so brutal zusammengeschlagen haben sollen, dass er im Koma liegt. Es ist unklar, ob der Vater dreier Kinder überlebt. Völlig überraschend taucht Carlo Menzinger (Michael Fitz) im Münchner Polizeirevier von Lechner auf. Carlo will heiraten und bittet seinen ehemaligen Mentor und Freund, sein Trauzeuge zu werden. Lechner reagiert nicht ganz so begeistert, wie Carlo es sich erhoffte.