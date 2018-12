20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Mord mit Magie

Gideon Latimers (Andrew-Lee Potts) Zauber-Show in der Kirche sieht gefährlich aus. Und tatsächlich wird eine Mitwirkende von einer herabstürzenden Lichtanlage zermalmt. Kein Unfall, sondern eindeutig Mord. Für Vikar Magnus Soane (Jack Shepherd) zudem eindeutig die Strafe des Herrn für die Gottlosigkeit der ganzen Gemeinde Midsomer Oaks. Auch Soane wird ermordet, ebenso Gideon Latimers Frau. Barnaby (Neil Dudgeon) hat alle Mühe, das Dickicht von Abhängigkeiten und Feindschaften zu durchdringen.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Die Heilige

In der Vollzugsanstalt Stadelheim nimmt der Insasse Nic Schuster einen Mithäftling als Geisel. Er fordert ein Gespräch mit den Münchner Hauptkommissaren Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und hofft, aus dem Gefängnis ausbrechen zu können. Doch dann wird er vom SEK überwältigt. Am Tag darauf ist Schuster tot und statt seiner ist der Insasse Adub (Mehdi Nebbou) ausgebrochen. Schnell ist klar, dass ihm dies nicht ohne Hilfe gelungen ist...

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ein mörderisch guter Song

Am Tag des Little Crosby Folk Festivals wird der Gründer Toby Winning ermordet. Die Umstände erinnern an einen Song des legendären Sängers Johnny Carver. Der Mord an ihm wurde nie aufgeklärt. Zuvor hatte Toby alle damit schockiert, das Festival nach London zu verlegen. Die Stadt lebt gut von der Legende Carver. Viel zu verlieren hat zum Beispiel Frank Wainwright (Clarke Peters) mit seinem Pub, in dem die Künstler aufgetreten sind. Barnaby (Neil Dudgeon) taucht tief ein in die jahrzehntealte Geschichte des Festivals und deckt Geheimnisse auf, die jemand um jeden Preis hüten will.