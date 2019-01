20:15 Uhr, ZDFneo: Inspector Barnaby - Die Kunst stirbt zuletzt

Brandon Monkford wird tot an einer Skulptur gefunden. Der reiche Kunstsammler hatte viele abgewiesene Künstler und das ganze Dorf gegen sich. Sein Besitz geht an das Verwalter-Paar Pitt. Kaum hat Pitt verkündet, den Park in Brandons Sinne zu erweitern, wird auch er ermordet, wie wenig später der lebenslustige Künstler Lance Auden. Barnaby (Neil Dudgeon) und Nelson, wieder unterstützt von der scharfsinnigen Dr. Kam Karimore, wühlen sich durch einen Filz aus Ehrgeiz, Ruhmsucht und enttäuschten Hoffnungen.

20:15 Uhr, ZDF, Totengebet

Rechtsanwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) glaubt, nichts könne ihn mehr überraschen. Doch dann steht eine junge Frau vor der Kanzlei, die nach dem Tod ihres Stiefvaters ihren leiblichen Vater sucht. Rachel Cohen (Mercedes Müller) ist aus New York nach Berlin gekommen, um herauszufinden, was im Sommer Anfang der 1990er Jahre passiert ist. In jenem Sommer, in dem Vernau die Uni in Boston besuchte und wie drei andere Kommilitonen auch, in Rachels verstorbene Mutter verliebt war.

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Heilige und Eilige

Wessen Gebeine sind die der echten Märtyrerin Cicely Milson: die in der Krypta oder die, die die Archäologin Zoe Dyer (Kim Vithana) soeben gesichert hat? Plötzlich wird Dr. Dyer am Grabungsort ermordet. Hart prallen die gegnerischen Lager aufeinander, insbesondere Reverend Peter Corby (Malcolm Sinclair), der zur Feier seiner Cicely in der Krypta rüstet, und sein Bruder Christopher (Aden Gillett), ein ehrgeiziger Hobby-Forscher im Team der Archäologen. Das Dorf ist tief gespalten.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Ätzend

Abrissarbeiten in einer Berliner Laubenkolonie fördern ein säuregefülltes Fass zutage. Als Bauarbeiter darin menschliche Überreste erkennen, beginnen Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) zu ermitteln. Wer ist der Tote? Die erste Spur führt zu Saed Merizadi (Husam Chadat), Inhaber eines kleinen Dentallabors in Neukölln. Nach und nach fördern die Kommissare eine tragische Familiengeschichte ans Licht. Sie tauchen ein in die Welt von Menschen, die illegal in Berlin leben. Parallel ermittelt Karow weiter im Alleingang. Er will herausfinden, warum sein früherer Kollege Maihack sterben musste, und gerät dabei in eine dramatische Situation.

22:00 Uhr, rbb, Tatort: Amour fou

Eine bizarre schwarze Masse, zusammengeschmolzen mit einem Plastikliegestuhl in einem Laubengarten - mehr ist nicht übrig von Enno Schopper. Die Berliner Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) müssen herausfinden, was hinter dem grausamen Tod des Lehrers steckt. Die ersten Ermittlungen führen Rubin und Karow an die Gesamtschule im Neuköllner Rollbergkiez, in der Enno Schopper unterrichtete, bevor er offenbar erschlagen, mit Benzin übergossen und verbrannt wurde. Aber warum?