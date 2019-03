20:15 Uhr, ZDF, Mörderische Stille

Eine Wasserleiche taucht in der Wilhelmshavener Bucht auf. Der Tote war Offizier der niederländischen KFOR-Truppen im Kosovo. Kriminalhauptkommissar Jan Holzer (Jan Josef Liefers) lernt bei seinen Ermittlungen den Segellehrer Michael Kühnert (Peter Lohmeyer) und seine gehörlose Frau Elena (Sylvie Testud) kennen. Deren Art, in Gebärdensprache zu kommunizieren - auch mit Tochter Sabin (Franziska Brandmeier) - weckt sein Interesse. Obwohl Kühnert offen zugibt, dass er früher als KSK-Soldat im Kosovo war und Elena dort kennengelernt hat, behauptet er, dass beide aber den Toten nicht kennen würden.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Chateau Mort

Wohin eigentlich mit Schwarzgeld, das nicht mehr bei Schweizer Banken geparkt werden kann? Der Rückgriff auf teure Sachwerte bietet sich an. Uralten, kostbaren Wein zum Beispiel. Matteo Lüthi (Roland Koch) von der Thurgauer Polizei will solche Deals aufdecken und kreuzt dabei die Wege von Klara Blum (Eva Mattes) und Kai Perlmann (Sebastian Bezzel), die den Mord an einem jungen Arbeitslosen aufklären. Der war mit einem Rucksack voll wertvoller Flaschen Wein im Bodensee versenkt worden. Mord und Steuerdelikte könnten zusammenhängen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Mord auf der Durchreise

Zwei Gruppen von fahrendem Volk drohen den Frieden von Martyr Warren in der Grafschaft Midsomer zu sprengen. Peter Fairfax (Ian Thompson) darf trotzdem mit seinen Leuten auf Will Saxbys (John Duttine) Grundstück campieren. Die Mehrheit im Dorf ist erbost über die "Belagerung", allen voran der Friedensrichter Hector Bridges (Paul Jesson). Am folgenden Abend wird Bridges mit seiner eigenen Schrotflinte erschossen aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben eine Vielzahl von persönlichen Feinden, bis in die eigene Familie hinein.

21:55 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ein Toter, den niemand vermisst

Es ist Fuchsjagd in Upper Marshwood. Ein Landstreicher flieht vor den jaulenden Hunden in den Wald, stolpert und stürzt in ein Erdloch. Am nächsten Tag wird er erschlagen aufgefunden. Barnaby (John Nettles) erfährt im Urlaub, dass Superintendent Ron Pringle (James Bolam) den Fall bearbeitet, seinen letzten vor der Pensionierung. Ron verhaftet einen jungen Wilderer aus dem Dorf. Zu Unrecht, glaubt Barnaby, zumal ein weiterer Mord geschieht und Ron selbst bei einem Reitunfall zu Tode kommt. Barnaby ist überzeugt, dass derselbe Täter dreimal zugeschlagen hat.

22:10 Uhr, WDR, Donna Leon: Feine Freunde

Ein Signor Rossi (Heinrich Schmieder) vom Katasteramt stattet Brunetti (Uwe Kockisch) einen Besuch ab. Unglaublich, aber wahr: Für die schöne Eigentumswohnung, die der Commissario seit über zehn Jahren bewohnt, liegt keine Baugenehmigung vor. Nach Vorschrift müsste das Gebäude abgerissen werden. Wenig später erfährt Brunetti von Rossis Tod - trotz Höhenangst stürzte dieser von einem Baugerüst. Der Commissario wittert Mord, leider muss er sich zunächst um andere Dinge kümmern: Der Sohn seines Vorgesetzten Patta (Nils Nelleßen) ist wegen Drogenhandels verhaftet worden.

22:50 Uhr, rbb, Tatort: Eine bessere Welt

"Ich möchte einen Mord melden". Mit diesen Worten taucht ein Mann namens Sven Döring (Justus von Dohnányi) in der Frankfurter Mordkommission auf. Die Kommissare Conny Mey (Nina Kunzendorf) und Frank Steier (Joachim Król) nehmen die Aussage zu Protokoll. "Mein Sohn liegt seit einem Jahr im Koma, und ich weiß, dass seine Freundin Mariam versucht hat, ihn zu ermorden, und dass ihr Kollege Seidel diese Tat vertuscht hat", klagt Döring. Auf die beiden Kommissare wirkt er verwirrt und extrem gefährlich. Will er sich an der vermeintlichen Täterin (Vicky Krieps) rächen?