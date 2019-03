20:15 Uhr, ZDF, Gegen die Angst

Berlin: Polizist Jan Wiegand (Andreas Pietschmann) wird im Einsatz niedergeschossen und schwer verletzt. Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) will den Täter finden und anklagen. Eigentlich müsste sie den Fall wegen Befangenheit abgeben. Judith hatte mit dem verheirateten Opfer eine heimliche Liebesbeziehung. Doch Judith schweigt. Mit dem ermittelnden Kommissar Jochen Montag (Dirk Borchardt) an ihrer Seite will Judith es mit einem arabischen Clan aufnehmen, der aggressiv die Szene von Prostitution, Schutzgeld und Drogen beherrscht.

20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Taximord

Eine Hallenser Taxifahrerin wird ermordet. Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) beginnen ihre Ermittlungen in einer Atmosphäre der Angst und aufgeladener Spannung unter den Taxifahrern. Unschuldige geraten unter Verdacht, vage Verdächtigungen führen fast zu einem Totschlag. Auch wenn vieles für einen Raubmord spricht, haben Schmücke und Schneider doch erhebliche Zweifel, dass die junge Frau Opfer eines Raubmordes geworden ist...

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ein Männlein stirbt im Walde

Trauer in der Grafschaft Midsomer: Der beliebte Besitzer des historischen Easterly Grange Hotels, Karl Wainwright, stirbt. Sein Vermögen hinterlässt er mehreren Erben zu gleichen Teilen. Die Geschäftsführerin Suzanna Chambers (Samantha Bond), ihr Mann Gregory, der Küchenchef Tristan Goodfellow (Tom Ward) sowie die Buchhalterin Julia Gooders (Abigail McKern) sind die Begünstigten. Dass Gregory weder zur Beerdigung noch zur Testamentseröffnung erscheint, kommt allen seltsam vor. Bei einer Suchaktion im Wald machen die Dorfbewohner eine grausige Entdeckung: Gregorys rechte Hand, abgetrennt vom Körper mit einer Bügelsäge.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Krumme Hunde

Mit einer Hunde-Tätowierung im Nacken und Einstichwunden im Rücken wird der Privatdetektiv Peter Mang halbnackt in einer Baugrube gefunden. Ist er das Opfer seiner geheimen Ermittlungen geworden? Die Spur führt Kommissar Thiel (Axel Prahl) zur Villa der Industriellenfamilie Rummel. In der Ehe von Sabine (Henriette Heinze) und Markus Rummel (Alexander Beyer) scheint es trotz der sauberen Fassade offensichtlich zu bröckeln: Schließlich zeigen die von dem Detektiv aufgenommenen Fotos, dass den Werkschef und seine neue Assistentin Christine Schauer (Nadeshda Brennicke) mehr verbindet als nur ein Arbeitsverhältnis.

21:55 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Der Tote im Kornkreis

Der Farmer Sir Harry Chatwyn (John Woodvine) entdeckt auf seinem Land mysteriöse Kornkreise, und in einem von ihnen liegt eine nackte Leiche mit Verbrennungen an den Händen und einer Stichwunde im Nacken. Bei dem Opfer handelt es sich um den Kleinkriminellen Ronald Stokes. Sir Harrys Frau Beatrice (Alison Fiske) und der UFO-Experte Lloyd Kirby (Kenneth Colley) bieten Inspector Barnaby (John Nettles) ihre Hilfe an, denn Kirby ist überzeugt, dass der Tote von Außerirdischen entführt und ermordet wurde. Obwohl Lloyd für die Tatzeit ein Alibi hat, ist Barnaby ihm gegenüber misstrauisch.

22:00 Uhr, rbb, Tatort: Salzleiche

Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) muss den Mord am Wachmann Sven Gutzkow aufklären, dessen Leiche seit einem halben Jahr in den Salzhalden des Erkundungsbergwerks Gorleben verschüttet lag. Schon bald ermittelt sie in einem brisanten Milieu. Der Leiter der Betreibergesellschaft des atomaren Zwischen- und Endlagers, Kasper, wird seit geraumer Zeit erpresst. Unter Verdacht stehen Gutzkows Kollegen Augenthaler, dessen Eigenheim im Rohbau steckt und der Geologe Sandmann - und was weiß die altgediente Anti-Atom-Aktivistin Welany?