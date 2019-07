20:15 Uhr, ZDF, Landkrimi: Endabrechnung

Ein nicht wiedergutzumachender Fehler in einem Missbrauchsfall, der den Beschuldigten, einen Pfarrer, in den Selbstmord treibt, veranlasst Kommissar Höllbacher (Robert Palfrader), den Dienst zu quittieren. Er händigt seinem selbstgerechten Chef, Oberstaatsanwalt Nicoletti (Tobias Moretti) Pistole und Dienstmarke aus und kehrt nach Meran zurück. Dort wird der Vienna-Bank-Direktor erschossen. Kommissarin Anna Thaler (Kristina Sprenger) will Höllbacher überreden, im Mordfall mitzuermitteln.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Tief unter der Erde

In einer der folgenden Nächte wird Otto, Weinliebhaber und Sammler römischer Antiquitäten, in seinem Garten grausam hingerichtet. Seine gelähmte Frau Bernie muss vom Fenster aus zuschauen. Doch das scheint der seit Jahren gedemütigten Frau nicht viel auszumachen. Barnaby und Scott geraten bei ihren Ermittlungen selbst in Gefahr. Auf Spurensuche lassen sie sich von Antonia Wilmot in einen Weinkeller führen, der plötzlich von außen verschlossen wird. Zwar gewinnt Barnaby Zeit, die Lösung des Falles auszutüfteln, aber die Atemluft wird knapp. Und draußen schlägt der Mörder ein weiteres Mal zu.

21:45 Uhr, HR, Tatort: Teufel im Leib

Sandra Waller (Jessica Schwarz), Patientin in einer St. Ingberter Schmerzklinik, macht Professor Dr. Till Pfortner (Sky du Mont), einen der renommiertesten Chirurgen im Lande, für ihre psychische Krise verantwortlich. Während die Therapeutin Dr. Cordula Scholz (Leslie Malton) versucht, Sandra Waller von ihren Schmerzen und dem Selbstzerstörungs-Trip zu befreien, geschieht ein Mord. Die Ärztin und Malerin Barbara Schreiner (Sascha Ley) wird erschossen - unmittelbar vor der Vernissage ihrer neuen Ausstellung "Teufel im Leib". Bald darauf muss Hauptkommissar Palu (Jochen Senf) zu einem weiteren Tatort: Sandras Vater, der Gynäkologe Dr. Alfred Waller (Christian Berkel), liegt tot zu Hause - ebenfalls erschossen. Das Saarbrücker "Tatort"-Team ermittelt in der mondänen Welt der Plastischen Chirurgie.

21:50 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Die Leiche ist heiß

Erst Sicherheitsmann Keith Carter erzählt Inspector Barnaby, dass Anselm Plummer, der jüngere Sohn, sich nachts am Tresor zu schaffen gemacht hatte. Wahrscheinlich um Rezepte zu stehlen. Der ältere Sohn Ralph versteckt sich lieber in seiner Vogelbeobachtungsstation, als auszusagen. Und beider Mutter Amelia flunkert allen vor, sie sei dement. Schließlich gibt Ralphs Ehefrau Helen - charmant, überaus tüchtig, aber ohne Stimmrecht im Familienrat - Barnaby Einblick in die verwirrenden Familienverhältnisse der Plummers.

22:00 Uhr, RBB, Tatort: Passion

In einem kleinen Tiroler Bergdorf wird der Jesus-Darsteller der Passionsspiele ermordet. Kommissarin Roxane Aschenwald (Sophie Rois) erhält bei ihren Ermittlungen Unterstützung von dem Wiener Kriminalisten Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), der eigentlich in Ruhe Urlaub machen wollte und nun mit seiner Kollegin eine Reihe weiterer ungeklärter Todesfälle aufklären muss...

22:00 Uhr, RBB, Polizeiruf 110: Ein großes Talent

Der erfolglose Schauspieler Jens Briener (Justus Fritzsche) hält sich mit Betrügereien über Wasser. Dabei setzt er alles auf eine Karte und spielt nicht nur mit seinem Leben. Seine Frau droht ihm mit Scheidung, wenn er geht. Doch Briener geht nach Berlin. Durch einen Zufall entdeckt er für sich eine andere Möglichkeit sein schauspielerisches Talent zu nutzen. Da es ihm gelingt, die Menschen zu täuschen, betrügt und stiehlt Briener weiter. Doch was mit kleinen harmlosen Diebstählen beginnt, steigert sich bis zum schweren Betrug und gefährlicher Körperverletzung...