20:15 Uhr, ZDF, Neben der Spur: Dein Wille geschehe

Psychiater Joe Jessen (Ulrich Noethen) wird zu einem Notfall gerufen: Auf einer Brücke steht eine Frau, ein Handy am Ohr. Joe kann die Frau nicht retten. Sie wirkt ferngesteuert und springt in den Tod. Ihre Tochter Jenny (Alva Schäfer) glaubt nicht an den Freitod ihrer Mutter Carina Winter - ganz im Gegensatz zu Hauptkommissarin Veronika "Ronnie" Nielsen (Michaela Rosen), für die die Fakten klar auf der Hand liegen. Wurde die Frau von ihrem Anrufer in den Suizid getrieben?

20:15 Uhr, rbb, Pfarrer Braun: Ausgegeigt!

Bischof Hemmelrath hat eine Stradivari aus dem Kirchenbesitz an die junge Virtuosin Bridget verliehen. Doch das wertvolle Instrument wird gestohlen und die Musikerin wenig später ermordet. Auf höchsten Befehl muss Pfarrer Braun in seiner geliebten bayerischen Heimat kriminalisieren und reist voller Freude nach Mittenwald, wo er so manches über die Kunst der Musik und die hier ansässige Tradition des Geigenbaus erfährt. Wertvolle Unterstützung erhält er von Kommissar Geiger - obwohl der Kollege bei seinen Ermittlungen im Musikermilieu nicht immer den richtigen Ton trifft.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Das Tier in dir

In einem Wehr wird die Leiche des ehemaligen Gesellschaftsfotografen Rex Masters gefunden. Es war Mord. Alle, die Rex nahestanden, präsentieren eilig ein Testament über sein Vermögen. Als gültig erkennt Notarin Jane Benbow (Helen Masters) das seiner Haushälterin Janet Bailey (Emily Woof) an. Zufall oder nicht - am selben Tag reist Nichte Faith Alexander (Lisa Eichhorn) nach vielen Jahren aus den USA an, um Rex zu besuchen. Alle staunen - hat Rex ihnen doch immer erzählt, Faith und ihre Familie seien bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Feierstunde

Das Rachegefühl gegenüber Professor Boerne (Jan Josef Liefers) endlich ausleben und Boerne ermorden - der Wissenschaftler und Professor Harald Götz (Peter Jordan) kann kaum noch an etwas anderes denken. Während Boerne gerade die Fördermittel für ein großes Forschungsprojekt an Land gezogen hat, ist Götz seit Jahren im Labor alleine auf sich gestellt. Fieberhaft sucht er nach einem Medikament für seine schwerkranke Frau Martina. Doch nachdem diese erschossen in ihrem Rollstuhl aufgefunden wird, ist für Kommissar Thiel (Axel Prahl) der Fall klar: Harald Götz ist dringend tatverdächtig.

21:50 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ein Sarg aus China

Peter Baxter, Buchhalter des Familienbetriebs Kings Kristall, wird ermordet. Nach dem Tod des Oberhauptes Alan King steht die Firma vor dem Aus. Besonders Sohn Ian (Sam Heughan) gerät in den Fokus. Alans Bruder Charles (John Castle) will die Firma in Midsomer abwickeln. Barnaby (John Nettles) vernimmt zunächst den Vertreter der Belegschaft, Jack Tewson (Tony Haygarth), der lautstark die verschwundenen Pensionsgelder einfordert. Jones lässt sich in die örtliche Loge einschleusen, um zu ermitteln.

22:00 Uhr, rbb, Tatort: Liebe macht blind

Eine Nacht wie viele in der Großstadt Berlin. Ein Radiomoderator führt durch seine Show für einsame Herzen - da wird ein alleinstehender, gut aussehender Mann in seiner Wohnung erschlagen aufgefunden. Die Ermordung des erfolgreichen Anwalts Mohr führt Ritter (Dominic Raacke) und Stark (Boris Aljinovic) in die Welt der Großstadtsingles. Mohr war Dauergast bei verschiedenen Speed-Dating-Einrichtungen, obwohl er mit seiner attraktiven Kollegin Nina ein Verhältnis hatte. War Eifersucht im Spiel?

22:30 Uhr, MDR, Mord auf Shetland: Sturmwarnung

Die wenigen Bewohner von Fair Isle, der Heimat von Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall), ereilt eine schreckliche Nachricht: Jemand hat die renommierte Vogelkundlerin Anna Blake in ihrem Labor erschlagen. Perez und seine Kollegin Alison McIntosh (Alison O'Donnell) erreichen die entlegene Insel, bevor der Verkehr nach Mainland wegen eines Sturms eingestellt wird. Entsprechend auf sich alleine gestellt, beginnen sie mit den Nachforschungen, die Spuren lassen auf eine heftige Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang schließen.