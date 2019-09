20:15 Uhr, ZDF, Ein Taunuskrimi: Im Wald

Ein Campingwagen brennt lichterloh im Waldgebiet. In den Trümmern: die Überreste eines menschlichen Körpers. Es gibt eine einzige Zeugin. Die Journalistin Felicitas Molin (Andrea Sawatzki) will eine schemenhafte Gestalt auf der Flucht gesehen haben. Bald ermitteln Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) und Pia Sander (Felicitas Woll) vom K11 in Hofheim nicht nur wegen Brandstiftung mit Todesfolge, sondern wegen Mordes. Als kurz darauf auch die todkranke Mutter des Opfers ermordet wird, ist Bodenstein erschüttert.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ganz in Rot

Cullys bevorstehende Hochzeit mit Simon sorgt für Aufregung im Hause Barnaby. Das Familienoberhaupt zeigt sich geizig wie eh und je, Cully (Laura Howard) und Simon bekommen deswegen einen handfesten Streit. Währenddessen wird auf der Hochzeit von Ned Fitzroy, dem Earl of Bledlow (Charles Edwards), die Brautjungfer Marina mit einem antiken Familiendolch an die Wandvertäfelung gespießt. Der Hochadel feiert indessen ungerührt weiter, auch als im Schloss zwei weitere Menschen ermordet werden.

20:15 Uhr, MDR, Donna Leon: Feine Freunde

Ein Signor Rossi (Heinrich Schmieder) vom Katasteramt stattet Brunetti (Uwe Kockisch) einen Besuch ab. Unglaublich, aber wahr: Für die schöne Eigentumswohnung, die der Commissario seit über zehn Jahren bewohnt, liegt keine Baugenehmigung vor. Nach Vorschrift müsste das Gebäude abgerissen werden. Wenig später erfährt Brunetti von Rossis Tod - trotz Höhenangst stürzte dieser von einem Baugerüst. Der Commissario wittert Mord, leider muss er sich zunächst um andere Dinge kümmern: Der Sohn seines Vorgesetzten Patta (Nils Nelleßen) ist wegen Drogenhandels verhaftet worden.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Die Geschichte vom bösen Friederich

Von der Vergangenheit eingeholt, gerät die Frankfurter Hauptkommissarin Anna Janneke (Margarita Broich) an ihre Grenzen. Der verurteilte Mörder Alexander Nolte (Nicholas Ofzcarek) ist wieder auf freiem Fuß und versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen. In ihrer Zeit als Polizeipsychologin hat sie das Gutachten erstellt, welches Nolte lebenslänglich ins Gefängnis brachte. Nach fast 20 Jahren hat er seine Strafe nun abgesessen. Da wird in einer Hauseinfahrt der Obdachlose Martin Busche (Manuel Harder) erstochen aufgefunden. Für Anna Janneke und ihren Kollegen Paul Brix (Wolfram Koch) bleibt dieser Mord rätselhaft - Hinweise gibt es kaum, es findet sich kein Motiv.

21:50 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Kind des Todes

Lynne Fox (Maggie Steed) findet die Leichen von Ron und Libby Wilson, die nach dem Unfalltod ihres Sohnes Michael sehr zurückgezogen gelebt hatten. Libby starb an einem Herzinfarkt, Ron wurde ermordet. Wenig später wird der Bauunternehmer Jack Purdy ermordet. Während das Dorf die Wilsons ehrlich betrauert, weint dem rücksichtslosen Unternehmer Jack niemand eine Träne nach. Außer vielleicht seine Ex-Frau Louise (Kate Miles), die in diesen Tagen Jacks Bruder Mark (Shaun Dooley) heiratet. Barnaby (John Nettles) dringt in ein Dickicht von Gemeinheiten, die einige junge Erwachsene in einer Kinder-Clique begangen haben.

22:00 Uhr, rbb, Tatort: Borowski und die Frau am Fenster

Eine junge Frau ist spurlos verschwunden und ihr Freund, ein Streifenpolizist, ist sich ganz sicher, dass sie ermordet wurde. Aber es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Borowski (Axel Milberg) ahnt nicht, dass die Nachbarin des Polizisten, eine Tierärztin, das scheinbar perfekte Verbrechen begangen hat. Mit Hilfe der jungen Polizeianwärterin Sarah Brandt gelingt es Borowski allmählich, das Geflecht aus Lügen und Täuschungen zu durchschauen.