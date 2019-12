20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Die Druiden kommen

Auf dem Opfertisch in Crowcall Circle, einem uralten Steinkreis, wird der Farmer Alex Preston erschlagen aufgefunden. Er wollte seinen Acker umpflügen und stieß dabei auf Widerstand. Der Hohepriester Ezra Canning ist Teil der "New Age Druiden" und hat Preston massiv bedroht. In der Nacht legt ein Unbekannter einen ausgeweideten Hasen auf den Opfertisch - für die Druiden eine ernste Warnung. Am nächsten Morgen ist Ezras Druidenfreundin Letizia tot. Eleanor (Claudia Harrison), Prestons Witwe, kehrt von einem Ausflug mit ihrem Liebhaber zurück. Haben die beiden vielleicht Preston ermordet?

20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Tod in der Bank

Im Vorraum einer Bank wird eine Leiche gefunden. Der Tote, Heinz Markowski, war Mitinhaber der Firma, die das Sicherheitssystem der Bank installiert hat. Alles deutet darauf hin, dass der Mann von seinem Komplizen erschlagen wurde. Warum die Täter in die Bank eingebrochen sind, ist zunächst völlig unklar. Ebenso, warum das Alarmsystem auf das nächtliche Eindringen der Täter nicht reagiert hat und aus welchem Grund es zum tödlichen Streit gekommen ist. Eine erste Überprüfung ergibt zur Überraschung der Kommissare, dass nichts gestohlen wurde.

21:45 Uhr, ZDF, Inspector Barnaby: Das Biest muss sterben

Barnaby (Neil Dudgeon) und Jones (Jason Hughes) lassen es sich auf dem örtlichen Apfelweinfest schmecken. Doch dann muss der Inspector sich übergeben - im Weinfass schwimmt die Leiche des Steuerfahnders Peter Slim. Er starb an rätselhaft vielen Knochenbrüchen, wie von einem Riesen geschüttelt. Apfelbauer und Schnapsbrenner Silas Trout (Stephen Marcus) ist ein Riese, aber er hat kein Motiv. Die Detektive ermitteln, dass der Tote heimlich mit Esme Baker (Natalie Klamar) verheiratet war. Ihre Mutter, die Hundezüchterin Chloe Baker (Denise Black), durfte von der Mesalliance mit dem schmächtigen Bürokraten nichts wissen.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Die fette Hoppe

An seinem ersten Arbeitstag in Weimar wird Kriminalkommissar Lessing (Christian Ulmen) stürmischer begrüßt, als er es von dieser verträumten Stadt erwartet hätte: Ein irrer Erpresser hat sich mit der schwangeren Kommissarin Kira Dorn (Nora Tschirner) im Rathaus verschanzt. Ohne zu zögern, greift Lessing ein. Es gelingt ihm, den Geiselnehmer zu überwältigen. Doch ihm bleibt keine Zeit zum Luftholen und Eingewöhnen: Die Weimarer Wurstkönigin Brigitte Hoppe wird vermisst. Kira Dorn und Lessing finden Hinweise darauf, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

22:30 Uhr, rbb, Tatort: Der Tag des Jägers

In einem Hinterhof wird ein Hausmeister erschossen, der früh morgens einen Laubbläser in Gang gesetzt hatte. Tatverdächtig ist ein Anwohner, der vor einiger Zeit von seiner Familie verlassen wurde; er hat nun einen Nachbarn als Geisel genommen und befindet sich mit ihm auf der Flucht. Die Polizei löst eine Großfahndung aus, denn es ist zu befürchten, dass der Täter noch weitere Morde begeht. In Verhören mit der Ehefrau der Geisel und der Ex-Frau des Täters kommen Kommissar Fritz Dellwo (Jörg Schüttauf) und seiner Kollegin Charlotte Sänger (Andrea Sawatzki) Zweifel, was sich in der Nacht vor der Tat wirklich abgespielt hat.