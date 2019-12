20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Treu bis in den Tod

In der alten Mühle in Morton Fendle soll ein Zentrum für das lokale Kunsthandwerk entstehen. Alan Hollingsworth (Roger Allam) hat bei den Dorfbewohnern viel Geld gesammelt, um das Projekt zu finanzieren. Nun ist das Geld verschwunden, und die Investoren fühlen sich von Alan betrogen. Als Alans schöne Frau Simone plötzlich verschwindet, vermutet Barnaby (John Nettles) eine Entführung und lässt den Mann observieren. Doch Alan entwischt seinen Beschattern. Eine verliebte Nachbarin, die ihm zu einer geheimen Verabredung folgt, wird von einem Unbekannten bei einem bizarren Verkehrsunfall in den Tod getrieben.

21:55 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ein böses Ende

Vor zehn Jahren haben Craigie und Carter die "Loge des Goldenen Windrosses" gegründet und sind so zu Wohlstand gekommen. Jetzt häufen sich merkwürdige Vorfälle in dem esoterischen Institut. Erst bricht sich Carter bei einem Treppensturz das Genick, wenig später wird Ian Craigie erstochen. Versucht jemand gewaltsam, dem mysteriösen Treiben in der Loge ein Ende zu bereiten? Inspector Barnaby (John Nettles), der mit der "Kraft der Steine", und dem "Anruf von Toten" relativ wenig anfangen kann, nimmt die Ermittlungen auf.

22:00 Uhr, rbb, Tatort: Ein Fuß kommt selten allein

Was machen Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) gemeinsam auf dem Tanzparkett? Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Auch ihn hat es in die Tanzsportgemeinschaft Münster verschlagen - allerdings aus beruflichen Gründen. Bei einer im Wolbecker Wald gefundenen Leiche handelt es sich um die Tänzerin Elmira Dumbrowa. Ihre ehemaligen Tanzpartner sind geschockt. Zwei von ihnen trifft es ganz besonders: Marie (Mersiha Husagic) wohnte mit Elmira zusammen, Jonas (Gordon Kämmerer) war in die Tänzerin verliebt.