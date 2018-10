20:15 Uhr, hr, Der Island- Krimi: Der Tote im Westfjord

Solveig Karlsdóttir (Franka Potente) ist Krimiautorin in Reykjavik. Als sie zu Besuch zu ihrer Mutter (Hildegard Schmahl) an die Westfjorde reist, entdeckt sie nach einer durchzechten Nacht die Leiche eines Jugendfreundes im Hafenbecken des kleinen Fischerorts. Alles sieht nach einem tragischen Unfall aus, aber Solveig kann an diese allzu einfache Lösung nicht glauben. Sie beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen, nicht ahnend, dass sie damit eine Kette verhängnisvoller Ereignisse in Gang setzt, in deren Verlauf es zu einem weiteren Mord kommt und Solveigs Jugendliebe Binni (Felix Klare) unter Tatverdacht gerät.

21:45 Uhr, hr, Der Island-Krimi: Tod der Elfenfrau

Island ist ein besonderes Land, in dem sich sogar eine eigene angesehene Elfenbeauftragte um die Belange der mystischen Naturgeister kümmert. Entsprechend groß ist der Schock, als die Elfenbeauftragte Isolda Thorsdóttir erschossen im Elfenpark gefunden wird. Solveig Karlsdóttir (Franka Potente), Krimiautorin aus Reykjavik, begleitet Kommissar Finsen (Joi Johannsson) zufällig zum Tatort und entdeckt dort ein kleines Mädchen mit einer Pistole in der Hand. Ihr gelingt es, das zutiefst verstörte Mädchen zu beruhigen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Chefin: Prager Kristalle

Der freiwillige Krankenhausaufenthalt der Crystal Meth abhängigen Sonja endet tödlich. Sie wird von einem Unbekannten erschossen - während der Schicht von Zoe Lanz (Olga von Luckwald). Stunden später steht Kommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) am nächsten Tatort: Der Antiquitätenhändler Matthias Arnold wurde ermordet aufgefunden. Lanz und ihr Team finden Reste der Droge Crystal Meth in einem Transporter. Zufall, dass Vera die Droge erneut begegnet?

20:15 Uhr, SWR/SR, Tatort: Seenot

Als Kommissarin Klara Blum (Eva Mattes) eine ziellos treibende, unbemannte Yacht quasi vor ihrer Haustür auf dem winterlichen Bodensee entdeckt, findet sie darauf mögliche Blutspuren. Der Schweizer Werftbesitzer Stähli (Daniel Rohr), bei dem die Yacht gerade überholt wurde, ist nicht aufzufinden. Klara fordert bei der Schweizer Polizei Amtshilfe an. Reto Flückiger (Stefan Gubser) von der Thurgauer Seepolizei verdächtigt den spurlos verschwundenen Werftbesitzer Stähli, Drogenschmuggel in großem Ausmaß betrieben zu haben.

20:15 Uhr, ONE, Mord auf Shetland - Tote Wasser

Über den unerwarteten Besuch eines alten Freundes kann sich Jimmy Perez (Douglas Henshall) nur wenige Stunden freuen. Am nächsten Morgen erfährt er, dass Jerry Markham mit seinem Auto von einer Klippe gestürzt ist. Vor Ort kommen dem Detective Inspector sofort Zweifel an einem Unfalltod. Schon bald findet er heraus, dass der investigative Journalist zu einem umstrittenen Pipeline-Projekt recherchierte. Gegen dieses wehrt sich eine alteingesessene Fischfarm ebenso wie das von Evie Watt (Kari Corbett) und ihrem Vater angeführte Aktionsbündnis.