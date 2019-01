20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Eiskalt

Ein Mann stirbt bei einem Sturz vom Balkon. Das starke Team geht von Fremdeinwirkung aus und nimmt die Ermittlungen auf. Schnell wird klar, dass das Opfer nicht nur Freunde hatte. Der Mann fotografierte vermeintliche Straftaten und erstattete Anzeige. Dabei wurde das Opfer unter anderem auch Zeuge des "Enkeltricks". Kostete ihn das das Leben?

20:15 Uhr, ONE, Die Informantin

Die junge Jurastudentin Aylin (Aylin Tezel) weiß genau, was sie will: Anwältin werden. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet sie als Escort-Mädchen. Weil sie sich gegen einen zudringlichen Geschäftsmann wehren musste, drohen nun fünf Jahre Gefängnis. Von der Polizei kommt ein Angebot, auf das sie sich in ihrer Not einlässt: Als Lockvogel kann Aylin ihre Strafe abwenden und sogar weiter Jura studieren. Drogenfahnder Jan (Ken Duken) und dessen Chefin Hannah (Suzanne von Borsody) setzen sie auf den Schmuggler Musab (Timur Isik) an, um ihn auf frischer Tat zu verhaften. Wie gefährlich der clevere Clanchef sein kann, sagen beide aber nicht.

21:45 Uhr, ZDF, Parfum - zwei Folgen

Die Ermittlungen zum brutalen Mord an der Sängerin "K" führen Nadja Simon zu fünf ehemaligen Internatsschülern. "K" war damals der umschwärmte Mittelpunkt ihrer Clique. Als die fünf sich nach zwanzig Jahren als Mordverdächtige wieder begegnen, droht ein altes Geheimnis ans Tageslicht zu gelangen. Angeregt durch Patrick Süskinds "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders", experimentierten die Teenies mit menschlichem Duft. Doch gehören die bizarren Praktiken, die im Roman beschrieben werden, tatsächlich der Vergangenheit an?

22:45 Uhr, Nitro, Columbo - Wer zuletzt lacht

Lieutenant Columbo (Peter Falk) wird von Scotland Yard beauftragt, die verschwundene Verlegerin Diane Hunter (Deidre Hall) zu finden. Der englische Millionär Sir Matthews (Alan Scarfe) vermutet, dass ihr früherer Geschäftspartner Sean Brantley Diane (Ian Buchanan) umgebracht hat, um einen millionenschweren Deal zu verhindern. Auch Columbo ist von der Schuld Brantleys überzeugt und lässt ihn beschatten. Völlig unerwartet präsentiert Brantley eine Postkarte der vermeintlich toten Diane aus Italien.