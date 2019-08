20:15 Uhr, WDR, Tatort: Zorn

Der ehemalige Bergmann Andreas Sobitsch wird erschossen am Flussufer aufgefunden, unweit von Dortmund. Sein Zuhause war eine alte Zechensiedlung. Die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) befragen Freunde und Ex-Kollegen des Mordopfers. Sobitsch hatte sich bis zuletzt für die Interessen der Bergleute eingesetzt. Aber in der einst eingeschworenen Gemeinschaft herrscht Streit: Auf dem Gelände ihrer Zeche öffnet bald ein Freizeitpark. Doch neue, adäquate Jobs in der Region zu finden, ist schwierig.

20:15 Uhr, ONE, Der Lissabon-Krimi: Der Tote in der Brandung

Eduardo Silva (Jürgen Tarrach) ist ein abgehalfterter Rechtsanwalt, der nicht einmal eine eigene Kanzlei hat, sondern in einem heruntergewirtschafteten Hotel wohnt und arbeitet. Was genau vorgefallen ist - niemand weiß es, auch nicht Marcia Amaya (Vidina Popov), Eduardos neue Assistentin. Marcia ist frischgebackene Juristin mit erstklassigem Examen, aber auf dem Arbeitsmarkt so gut wie chancenlos, denn sie ist Roma. Solche Vorurteile kennt Eduardo nicht. Und bei seinem neuen Fall kann er jede Hilfe gebrauchen: Er soll die unberechenbare Joana Soares (Alexandra Gottschlich) verteidigen, die ihren Mann ermordet haben soll.

23:50 Uhr, Sat1.Gold, Der Bulle von Tölz: Freier Fall

Als der Bauunternehmer Martin Grieser mit dem Fallschirm zu Tode stürzt, stellt sich bald heraus, dass es sich um Mord handelt: Jemand hat seinen Fallschirm manipuliert. Nur kurze Zeit später muss auch Peter Waiblinger, Hausmeister und Gehilfe von Grieser, sein Leben lassen. Irgendwer hat sämtliche Gashähne der Waldhütte aufgedreht und ihn damit in die Luft gesprengt.