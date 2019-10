20:15 Uhr, ZDF, Das Quartett: Der lange Schatten des Todes

Am Leipziger Elsterbecken wird die Leiche des ehemaligen Bäckers Franko Bleich entdeckt. Vermutlich sollte sie im Fluss landen, doch der Täter wurde gestört. Einsatz für "Das Quartett". Maike Riem (Anja Kling) und ihr Team ermitteln im familiären Umfeld und in der Nachbarschaft des Ermordeten. Eine seltsame Wendung nimmt der Fall, als die Polizisten herausfinden, dass Bleich vor fünf Jahren in einen tödlichen Autounfall verwickelt war. Was hat der alte Fall mit Bleichs Tod zu tun?

20:15 Uhr, WDR, Tatort - Weiter, immer weiter

Es ist eine nächtliche Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen. Als der Polizist Frank Lorenz (Roeland Wiesnekker) den jungen Mann auffordert, aus seinem Auto auszusteigen, sieht der nur noch einen Ausweg: Pascal Pohl (Wolf Danny Homann) flieht. Er rennt auf die nahen Bahngleise. Nur wenige Sekunden später ist er tot - überfahren von einer Straßenbahn. Doch was auf den ersten Moment aussieht wie ein tragischer Unfall, weitet sich aus zu einem undurchsichtigen Rachefeldzug. Denn offensichtlich war die Russenmafia hinter dem jungen Drogendealer her, weiß der in der Szene gut vernetzte Lorenz. Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) übernehmen die Ermittlungen.

20:15 Uhr, ONE, Sherlock: Das letzte Problem

Sherlock (Benedict Cumberbatch) will um jeden Preis herausfinden, was es mit seiner Schwester auf sich hat, die seit seiner Kindheit totgeschwiegen wird. Zusammen mit Watson (Martin Freeman) stellt er seinem Bruder Mycroft (Mark Gatiss) eine Falle, um diesen zum Reden zu bringen. Was die beiden erfahren, bringt sie zum Schaudern: Die psychotische Eurus (Sian Brooke) lebt auf einer geheimen Gefängnisinsel, auf der die "Unverwahrbaren" weggesperrt werden. Es handelt sich um die gefährlichsten aller Verbrecher. Gemeinsam mit Mycroft fliegen die Freunde auf die Gefängnisinsel.

22:10 Uhr, Sat.1 Gold, Todesfrist - Nemez und Sneijder ermitteln

Gemeinsam mit dem Fallanalytiker Maarten S. Sneijder (Raymond Thiry) versucht Kommissarin Sabine Nemez (Josefine Preuß), einen Serienmörder zur Strecke zu bringen. Basierend auf den Geschichten von unartigen Kindern aus "Der Struwwelpeter", denen schreckliche Dinge widerfahren, plant der Psychopath seine Taten und setzt eine exakte Frist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

22:00 Uhr, rbb, Der Bozen-Krimi: Am Abgrund

Mit viel Glück entgeht Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) dem Mordanschlag eines Scharfschützen. Ihr Mann Thomas (Xaver Hutter), der neben ihr im Auto sitzt, wird jedoch lebensgefährlich verletzt. Während die unter Schock stehende Sonja ihre Stieftochter Laura (Charleen Deetz) und deren Großmutter Katharina Matheiner (Lisa Kreuzer) informiert, untersucht ihr Chef Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) den Unfallort und stößt auf eine seltsame Spur. Parallel dazu ermitteln Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) und sein Vater (Hanspeter Müller Drossaart) im Fall des tödlich verunglückten Sohns einer Bergbäuerin (Katja Lechthaler).