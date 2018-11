20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Treibjagd, Krimi

Die Bürger im Hamburger Stadtteil Neugraben leiden seit langem unter einer Einbruchserie. Sie leben in Angst, trotz der Sonderkommission gegen organisierte Einbruchsbanden, für die auch die Kommissare Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) tätig sind. Als ein junger Mann bei einem Einbruchsversuch auf frischer Tat vom Besitzer eines Einfamilienhauses erschossen wird, scheint der Fall klar: Der Einbrecher hatte eine Waffe bei sich, und der Anwohner handelte in Notwehr. Doch Falke und Grosz haben ein ungutes Gefühl, denn die Waffe des Einbrechers entpuppt sich als Attrappe. Zudem scheint ein Komplize am Tatort gewesen zu sein, der jetzt auf der Flucht ist.

20:15 Uhr, ZDFneo: Bella Block: Stich ins Herz

Bella Block (Hannelore Hoger) beschäftigt sich mit der Frage "Gibt es ein Mörder-Gen?", über die ihre Freundin Margit Brettschneider (Maren Kroymann) an der Uni eine Gastvorlesung hält. Margits Nichte Caro (Annika Blendl) studiert dort im 2. Bildungsweg und jobbt in einem Fisch-Imbiss, um das Studium zu finanzieren. Als Margit dort Bella und Oberstaatsanwalt Mehlhorn zum Essen einladen will, finden sie Caro ermordet vor. Caro war schwanger und hatte eine Beziehung mit einem verheirateten Mann (Sebastian Koch), der aber, genau wie seine Frau (Anna Schudt), ein wasserdichtes Alibi vorweisen kann. Durch die eindringliche Bitte von Margit, den Mörder ihrer Nichte zu finden, fühlt sich Bella Block verpflichtet. Sie folgt ihrem psychologischen Gespür.

21:45 Uhr, ZDFneo: Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller

Rückblick: Sonja (Felicitas Woll) hat sich gerade mit Thomas (Thomas Unger), dem Sohn der reichen Molkereibesitzerin Katharina Gruber (Gisela Schneeberger), verlobt. Sie sind ein glückliches Paar, neidvoll beobachtet von Thomas' Kumpel Adrian (Gabriel Raab). Während des Schützenfestes wird Sonja von Adrian vergewaltigt. Nach der Tat macht er ihr ein Liebesgeständnis und verschwindet. Die traumatisierte Sonja wird von ihrer Schwester Birgit getröstet. Sonja will duschen und vergessen - sie geht nicht zur Polizei. 15 Jahre später kehrt Adrian ins Dorf zurück. Sonja ist verzweifelt, ihre alten Wunden brechen auf. Adrian ist vermögend und will Thomas' in die Krise geratene Molkerei durch eine Investition "retten". Thomas und Sonja ahnen nichts Gutes, müssen aber nach jedem Strohhalm greifen. Aber Adrian hat noch einen anderen Grund, warum er nach Bergheim zurückgekommen ist. Er hat Sonja nicht vergessen und ist fest davon überzeugt, dass er Annas Vater ist.

22:00 Uhr, ZDF: Die Brücke - Das Finale (1)

Eine Frau wird auf der Insel Pepparholm am Fuß der Öresundbrücke brutal ermordet - zu Tode gesteinigt. Bei der Ermordeten handelt es sich um Margarethe Thormod, Generaldirektorin der dänischen Ausländerbehörde in Kopenhagen. Es könnte ein Motiv in dem Skandal um eine Abschiebeentscheidung geben, die in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit erregt hat. Die dänischen Ermittler Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) und Jonas Mandrup (Mikael Birkkjær) übernehmen den Fall und verfolgen mehrere Spuren. Eine führt zu "Red October", einer linksradikalen Gruppierung, die der Ausländerbehörde gedroht hatte. Und ins Visier gerät Taariq Shirazi, ein iranischer Flüchtling, der nach Ablehnung seines Asylantrages untergetaucht ist.