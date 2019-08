20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Mörderische Dorfgemeinschaft

In einem Wald bei Magdeburg ist ein Auto abgestellt, im Kofferraum befindet sich auffällig viel Blut. Die Hauptkommissare Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Dirk Köhler (Matthias Matschke) suchen den Halter Jurij Rehberg. In dem nahegelegenen Dorf weiß Annette Wolf (Katharina Heyer) nicht, wo ihr Lebensgefährte ist. Seit einigen Tagen ist er verschwunden, was für ihn als freiheitsliebenden Menschen nicht ungewöhnlich ist. Ihr Vater hingegen, Werner Wolf (Hans Uwe Bauer), vermutet sofort, dass Jurij in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Ihm wäre am liebsten, wenn sein Schwiegersohn in spe nicht mehr auftauchen würde.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das ewige Wettrennen

Ein Zeitungsbote wurde überfahren. Ein tragischer Unfall oder steckt mehr dahinter? Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihr Kollege Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nehmen die Ermittlungen auf. Schnell finden Brand und Simmel heraus, dass es sich um einen Mordanschlag auf die Lehrerin Lena Böhmer handelt. Verdächtigt wird der Halter des Tatfahrzeugs, Oliver Renski (Rainer Sellien), der zwar behauptet, sein Wagen sei gestohlen worden, für die Tatzeit aber kein Alibi hat.

21:45 Uhr, Das Erste, Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Jagd

Polizeichef Mike Shepherd (Neill Rea) und Detective Kristin Sims (Fern Sutherland) werden zu einem Jagdausflug mit tödlichem Ausgang gerufen. In einem Waldstück nahe Brokenwood liegt der tote Hayden (Francis Mountjoy), der mit zwei Freunden einen ungewöhnlichen Junggesellenabschied feiern wollte. Shepherd vernimmt die beiden Zeugen getrennt: Die Aussage von Haydens langjährigem Jagdgefährten Stent Baker (Ben Wright) lässt darauf schließen, dass der angetrunkene Frankie "Frodo" Oades (Karl Willetts) den tödlichen Kopfschuss aus Versehen abgegeben hat. Shepherd kommen jedoch Zweifel an dieser naheliegenden Verdächtigung.

22:05 Uhr, 3sat, Trau niemals deiner Frau, Komödie

Carolin (Lisa Maria Potthoff) und Niklas (Harald Krassnitzer) führen eine glückliche Ehe und genießen die Vorstadtidylle. Mit der trauten Harmonie ist es allerdings vorbei, als Carolins Verflossener, der Ex-Knacki Timo (Fritz Karl), plötzlich vor der Tür steht und von Carolin Schweigegeld einfordert. Das Gauner-Pärchen hatte einst zahlreiche Raubüberfälle begangen. Noch ahnt Niklas nichts von dem pikanten Vorleben seiner Frau.

22:15 Uhr, ZDF, Springflut: Vermisst

Kinder entdecken beim Schwimmen ein im Wasser liegendes Auto, in dem sich ein Toter befindet. Tom Stiltons (Kjell Bergqvist) ehemalige Kollegin und gute Bekannte Mette Olsäter (Cecilia Nilsson) übernimmt den Fall. Sie ist Leiterin der Mordkommission. Das Opfer im Auto ist Nils Wendt, der seit 1987 vermisst wird. Wo hat er all die Jahre gesteckt, und warum taucht er plötzlich in Stockholm auf? Diese Fragen stellen sich alle Beteiligten.