20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die harte Kern

Die Weimarer Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) bringen den Schrottplatzbesitzer Harald Knopp vor Gericht. Er soll vor 15 Jahren eine Kunstsammlerin ermordet haben. Knopp präsentiert im Prozess überraschend den Neffen der Ermordeten, Rainer Falk (Jan Messutat), als Entlastungszeugen und wird freigesprochen. Kurz darauf findet Lessing den erschossenen Knopp. Als sich herausstellt, dass der tödliche Schuss aus Lessings Dienstwaffe abgegeben wurde, gerät der Kommissar unter Mordverdacht. Die Sonderermittlerin Eva Kern (Nina Proll) übernimmt den Fall. Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kommissar und das Meer: Der Wolf im Schafspelz

Der Großbauer Karsten Nyqvist wird erschlagen aufgefunden. Er war unbeliebt, da er fast alle Grundstücke der Kleinbauern in der Umgebung aufgekauft hat. Ist er Opfer eines Racheaktes geworden? Die erste Spur führt Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) zu dem Schafzüchter Gunnar Appelros (Duncan Green), der sich als Einziger bis zuletzt geweigert hatte, an Nyqvist zu verkaufen. Doch Gunnar hat ein Alibi. Dann findet die Pathologin Ewa Svensson Blutspuren und Erdpartikel in Nyqvists Kopfwunde und Blut an der Schnauze seines Hundes.

20:15 Uhr, ZDF, Schwartz & Schwartz: Mein erster Mord

Zwei Brüder, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Mads (Golo Euler), der Gute, Erfolgreiche. Und Andi (Devid Striesow), immer schon der Schwierige, der Aufmüpfige. Seit einem schlimmen Vorfall hat Mads sich geschworen, sich für immer von seinem Bruder fernzuhalten. Als Mads zur Party des renommierten Arztes Dr. Jasper (Ulrich Noethen) gerufen wird, scheint alles klar: Giulia, die Ehefrau des Gastgebers, starb an einem allergischen Schock. Ungeachtet Jaspers Protests lässt Mads die Leiche zur Obduktion bringen und stößt auf Ungereimtheiten.

22:45 Uhr, 3Sat, Polizeiruf 110: Thanners neuer Job

So hat sich Kommissar Thanner (Eberhard Feik) die Arbeit in Berlin nicht vorgestellt. Von Duisburg an die Spree versetzt, wo er eine Arbeitsgruppe der Kripo leiten soll, geht es gleich am ersten Tag seiner Ankunft um Leben und Tod. Rechtsradikale Jugendliche haben eine Bank überfallen und die Kunden als Geiseln genommen. Hauptkommissar Fuchs (Peter Borgelt) lässt sich gegen die Geiseln austauschen. Die in die Enge getriebenen Jugendlichen schrecken auch vor Mord nicht zurück. Ein Amoklauf beginnt, bei dem Fuchs in Lebensgefahr gerät.