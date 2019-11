20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Lakritz

Hannes Wagner ist in Münster eine Institution. Oder besser gesagt: Er war es. Denn am Morgen nach seinem 40. Dienstjubiläum als Marktmeister des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Wochenmarktes liegt er mausetot in seiner Wohnung. Und beinahe jeder der Marktbeschicker hätte guten Grund, Hannes Wagner ins Jenseits zu befördern. Gar nicht erst zu reden von denen, die Wagner in den Jahrzehnten seiner Herrschaft nicht mit einer der begehrten Lizenzen für einen Stand auf dem Markt beglückt hat. Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln.

20:15 Uhr, ZDFneo, Jesse Stone: Alte Wunden

Da es zunächst keine neuen Fälle zu lösen gibt, stürzt sich Chief Jesse Stone (Tom Selleck) auf den 15 Jahre zurückliegenden Mord an einem kleinen Mädchen. Bei dem Fall wurde auffällig schlampig ermittelt. Hinzu kommt ein Vergewaltigungsfall, bei dem Stone auf eine schöne Unbekannte trifft. Unterdessen hat der Polizeichef immer noch mit der Trennung von seiner Frau zu kämpfen.

21:35 Uhr, ZDFneo, Lotte Jäger und das tote Mädchen

Der Sturz an einer Rolltreppe führt hin zu dem Mordfall Birgit Wachowiak im Jahr 1988 im Schloss Hubertusstock am Abend einer "Diplomaten-Jagd". Für den Tod der 20-Jährigen saß ein junger Mann im Gefängnis, und wie er immer beteuerte, unschuldig. Lotte Jäger (Silke Bodenbender), Oberkommissarin in einer auf ungelöste Altfälle spezialisierten Mordkommission in Potsdam, stößt auf internationale Jagdgesellschaften mit dubiosen Ritualen. In der Gemengelage von Freundschaft und Diplomatie versucht sie zusammen mit ihrem "Ossi-Kollegen" Schaake (Sebastian Hülk), die wahren Täter noch ausfindig zu machen.