20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Pfalz von oben

In der Westpfalz wird ein junger, engagierter Polizist bei der Routinekontrolle eines Lkw-Fahrers erschossen. Er war einer der Mitarbeiter von Stefan Tries, dem Leiter des Polizeireviers in Zarten. Für Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die mit dem Fall betraut wird, ist Tries (Stefan Tries) kein Unbekannter: Fast 30 Jahre zuvor stand er ihr bei, als sie in Zarten einen Mordfall aufzuklären hatte. Mit ihrer Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) kehrt Lena Odenthal an den Ort zurück, an dem sie einst auf den aufstrebenden Polizisten Stefan Tries traf.

20:15 Uhr, ZDFneo, Jesse Stone: Ohne Reue

Es wird ungemütlich für Chief Stone: Ein Parkhaus-Serienkiller treibt in Boston sein Unwesen. Stone (Tom Selleck) ist vom Dienst suspendiert - und mischt sich trotzdem ein, gegen jede Vernunft. Privat allerdings läuft es für Jesse etwas ruhiger, denn zum ersten Mal gehören zu seinen besten Freunden nicht nur Golden Retriever Reggie und ein Glas Whisky, sondern auch eine Kollegin.

21:35 Uhr, ZDFneo, Solo für Weiss: Das verschwundene Mädchen

Während der mutmaßliche Kindsmörder Matthias Mattner (Philipp Hochmair) bei seiner Gerichtsverhandlung in Lübeck fliehen kann, erlebt die LKA-Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) ihren ganz persönlichen Albtraum. Auf der Fähre von Lettland nach Lübeck verschwindet ihr neunjähriges Patenkind Daina. Doch sie hat nicht viel Zeit, nach dem Kind zu suchen, denn der Fall wird ihrem Vorgesetzten Jan Geissler (Peter Jordan) übertragen. Nora selbst wird auf den flüchtigen Mattner angesetzt.