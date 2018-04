20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Schmutzige Deals

In Ostfriesland stinkt es gewaltig. Der Leichenwagen von Wolfgang Habedank (Wolfgang Habedank) wird mit Jauche überschüttet, und sein Bekannter Holger Frerichs wird tot in einem Güllebecken aufgefunden. Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) ergreift die erstbeste Gelegenheit, das matschige Terrain zu verlassen. Die Streifenpolizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) nehmen die Ermittlungen auf, während Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) von der Situation unbeeindruckt bleibt.

20:15 Uhr, 3Sat, Mord in aller Unschuld

Franziska Luginsland (Katja Flint) rettet die achtjährige Jolanda (Janina Fautz) davor, beim Schwarzfahren erwischt zu werden. Das verwahrlost wirkende Mädchen spricht jedoch kein Wort. Welches Geheimnis verbirgt sie? Auf der Suche nach Jolandas Mutter begegnet Franziska zwei alten Bekannten: Kommissar Westhoff (Günther Maria Halmer) und seinem Kollegen Lauser (August Schmölzer). Sie fahnden nach Jolanda und ihrer Mutter, die seit einer Mordtat verschwunden ist. Jolanda gehört sogar zum Kreis der Tatverdächtigen.

20:15 Uhr, BR, Tatort: Im freien Fall

Die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) ermitteln in einem neuen Fall: Ein Kunstexperte stürzte vom Dach eines Münchner Hochhauses in den Tot. Wurde er ermordet? Am Tatort gerät Batic selbst gefährlich nahe an den Abgrund, hat aber Glück und landet im Schlafzimmer der attraktiven Künstlerin Anne (Jeanette Hain).

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Der Fall Holdt

Es ist ein Fall, der Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) in menschliche Abgründe und sie selbst an den Rand der Belastbarkeit führt: In der Nähe von Walsrode wurde eine Bankiersfrau entführt. In Panik bittet Frank Holdt (Aljoscha Stadelmann), ihr Ehemann und Leiter einer örtlichen Bank, seine Schwiegereltern, Christian (Ernst Stötzner) und Gudrun Rebenow (Hedi Kriegeskotte), um Hilfe bei der Lösegeldforderung. Gegen Holdts ausdrücklichen Willen informiert Rebenow die Polizei; daraufhin überbringt Holdt auf Anweisung der Entführer im Alleingang das Geld. Als Julia Holdts Wagen leer im Wald gefunden wird, ist das Schlimmste zu befürchten.