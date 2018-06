20:15 Uhr, BR, Tatort: Der Hammer

Der Bauunternehmer Öries wird in seinem Büro mit einem Hammer erschlagen und aus dem Fenster auf die Straße gestürzt. Öries Firma ist verantwortlich für ein umstrittenes Bauprojekt in Münster. Viele vermuten, dass es sich bei seiner "Waikikioase" nicht um ein herkömmliches Wellnessbad, sondern um ein riesiges Bordell handeln wird. Dann wird in einem Münsteraner Parkhaus der Zuhälter Bruno Vogler erschlagen. Wieder war ein Hammer die Mordwaffe, weiß der Rechtsmediziner Prof. Boerne (Jan Josef Liefers). Doch das von den Überwachungskameras im Parkhaus aufgezeichnete Video sorgt für eine Überraschung: Der Täter ist maskiert. Er tarnt sich als Superheld.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund - Tödliches Versprechen

Der 18-Jährige Vitas (Mateusz Dopieralski) kommt aus Litauen in Stralsund an. Der Mann, der ihn abholte, wird kurze Zeit später ermordet. Ist Vitas der Täter? Bei der Befragung wird Nina Petersen (Katharina Wackernagel) von ihm niedergeschlagen. Danach dringt er in das Haus des Polizisten Warnke ein und entführt dessen Frau. Doch was ist die Verbindung zwischen dem Toten und Warnke? Beide unterstützen eine Hilfsorganisation in Litauen. Nina und Benjamin Lutz (Wotan Wilke Möhring) ermitteln.

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein Fall für zwei: Aus Mangel an Beweisen

Eine Angestellte wird wegen Mordes an dem Leiter des Naturkundemuseums, Frederick Schaposi, angeklagt. Hat sich Judith Mahler (Julia Brendler) an ihrem Vergewaltiger gerächt? Nun soll Benni (Antoine Monot, Jr.) Judith im Auftrag ihres Vaters und angesehenen Geschäftsmannes Hugo Mahler (Bernhard Schütz) vor Gericht verteidigen - gegen eine erdrückende Beweislage. Staatsanwältin Strauss glaubt, dass das Opfer erst ohnmächtig geschlagen und dann aus dem Fenster gestoßen wurde.

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Niedere Instinkte

Die achtjährige Magdalena erscheint am Montagmorgen nicht in der Schule. Die Kommissare Eva Saalfeld (Simone Thomalla) und Andreas Keppler (Martin Wuttke) lösen eine Großfahndung aus. Bei der Befragung der Eltern stellt sich heraus, dass diese ihr Kind bereits seit Sonntagnachmittag nicht mehr gesehen haben. Magdalena hatte sich auf den Weg zum Schulgarten gemacht, wo sie ein Beet in persönlicher Pflege hat. Erstaunlicherweise wirken die Eltern nicht schockiert über das Verschwinden ihres Kindes und sind sich sicher, dass Gebete und der tiefe Glaube an Gott das Ganze zu einem guten Ende führen werden.