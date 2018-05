20:15 Uhr, NDR, Nebelwand - Der Usedom-Krimi

Bei dem Brand einer Segeljacht im Sportboothafen kommt eine Obdachlose beinahe ums Leben. Kommissarin Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) nimmt die Ermittlungen auf. Die abgefackelte Jacht gehört einem Verein, der gestrauchelten Kids maritime Grundkenntnisse vermitteln soll. Vor zehn Jahren war das Schiff in eine Havarie verwickelt, bei der ein Urlauberehepaar starb und nur der sechsjährige Sohn überlebte. Karin Lossow (Katrin Sass) erinnert sich gut an den Fall. Ist der Junge nun zurückgekehrt, um den Tod seiner Eltern zu rächen?

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Das zweite Gesicht

Die Hellseherin Roswitha Brehm (Gudrun Ritter) wurde ermordet. Kurz vor der Tat hatte sie verzweifelt versucht, Kontakt mit Kommissar Thiel (Axel Prahl) aufzunehmen. Wollte sie wieder per Pendel ein Verbrechen aufklären? Nun starb die Hellseherin ausgerechnet in der Villa, die in Münster bereits für große Schlagzeilen sorgte. Vor Jahren wurde hier fast die komplette Familie Steinhagen erschossen. Der Fall blieb ungesühnt, die Leichen unauffindbar. Nur die Adoptivtochter überlebte das Blutbad. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Tod der Hellseherin und dem Mord an den Steinhagens?

20:15 Uhr, ZDFneo, Einsatz in Hamburg: Bei Liebe Mord

Als eine Prostituierte ermordet wird, scheint es, als habe sie ein Freier getötet. Nachdem er sich der Festnahme widersetzt, wird er erschossen. Doch abgeschlossen ist der Fall damit nicht. Jenny Berlin (Aglaia Szyszkowitz) und ihre Kollegen Wolfer (Hannes Hellmann) und Brehm (Rainer Strecker) stoßen auf Widersprüche in den Zeugenaussagen. Ihre Ermittlungen führen direkt zu Kollegen der Polizei. Diese hatten einen Begleitservice für Prostituierte gegründet. Kommt der echte Mörder aus den eigenen Reihen?

21:45 Uhr, NDR, Nord bei Nordwest: Käpt'n Hook

Auf der Halbinsel Priwall in der Ostsee will Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) neu anfangen. Als Tierarzt sucht der ehemalige Großstadtpolizist Abstand zu seinem alten Leben. Doch hinter der idyllischen Fassade der Ostsee-Gemeinde tun sich Abgründe auf. Als Hauke eines Morgens einen gestrandeten Kutter mit zwei Leichen am Strand entdeckt, ist es mit der Ruhe vorbei. Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents), Leiterin des Ein-Frau-Polizeireviers auf dem Priwall, ist begeistert. Endlich ein kapitales Verbrechen. Aber warum wurden die beiden Fischer erschossen?

22:35 Uhr, WDR, Kommissar Dupin - Bretonische Verhältnisse

Ein seltsamer Mord beunruhigt die Einwohner des beschaulichen Küstendorfs Pont Aven: Pierre-Louis Pennec, der hochbetagte Inhaber des legendären Hotels Central, das einst Gauguin und andere Künstlergrößen beherbergte, wird erstochen aufgefunden. Die Ermittlungen leitet Georges Dupin (Pasquale Aleardi), ein in die bretonische Provinz strafversetzter Kommissar aus Paris. Dupin muss als Neuling vor Ort nicht nur die Geheimnisse Pennecs und dessen verwickelter Familiengeschichte ergründen, er hat auch mit dem eigenwilligen Volkscharakter der Bretonen zu kämpfen.